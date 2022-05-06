Возможна ли «маленькая ядерная война» из-за Украины. И кто ее начнет

Экипаж подводной лодки ВМФ России перед запуском крылатых ракет "Калибр". Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

И наши, и зарубежные политики и военные, эксперты и аналитики в последнее время все чаще прямо или "между строк" признают, что грандиозная накачка Украины все более тяжелым вооружением создает невиданную ранее угрозу - применение ядерных сил.

Нет-нет, о стратегических межконтинентальных баллистических ракетах, способных превратить в атомный пепел целые страны, никто пока не заикается. Зато частенько в грозных речах мелькает название другого ядерного оружия - нестратегического.

Ну и что же это за зверь такой?

Давайте разбираться.

ДВА ИМЕНИ ОДНОГО "ЗВЕРЯ"

Тут надо сразу оговориться, что это в американской терминологии его называют нестратегическим, а в российской именуют тактическим ядерным оружием.

Но речь идет в принципе об одном и том же.

И почему же его называют нестратегическим или тактическим? И чем же оно отличается от стратегического?

Спецы Генштаба ответили мне так:

1 - своим назначением,

2 - радиусом действия,

3 - мощностью заряда.

Тактическое ядерное оружие может быть очень разным. Это и ядерные мины,

и ядерные глубинные бомбы,

и ядерные артиллерийские снаряды,

и баллистические ракеты,

и крылатые ракеты,

и авиационные ядерные бомбы.

Ну а если радиус действия стратегических ядерных ракет - это многие тысячи километров (например, 13 тысяч или 18 тысяч и гораздо больше, - как у недавно испытанной нашей ракеты "Сармат"), то нестратегическими ракетами принято считать те, что бьют не дальше 500 - 1000 километров.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 21 апреля 2022 года в рамках программе государственных испытаний. Фото: Министерство обороны РФ

ЧТО ТАИТСЯ В АРСЕНАЛАХ?

Здесь возникает неизбежный вопрос: сколько такого "тактического" ядерного оружия у нас, а сколько на Западе или вообще в мире?

Начнем с того, что кроме России такое оружие есть еще у 8 ядерных стран. Это США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. А вот ушлый Израиль давно подозревается в наличии тактического ядерного оружия (да и не только тактического!), но отрицает это.

Точное количество нестратегического оружия у любой ядерной страны - большая тайна.

По данным российской разведки, у США есть около 500 тактических ядерных боеголовок. Причём 200 из них они хранят в Европе в виде свободнопадающих бомб!

В России же количество таких боеприпасов (по данным разведки США) на данный момент превышает 2000 единиц. 4-кратное преимущество!

Это - своего рода компенсация за многократное преимущество США в атомных подлодках, авианосцах и стратегических бомбардировщиках.

Тут есть и еще один важный момент: четких договорённостей между США и Россией по поводу различия между этими двумя видами боеприпасов нет, поэтому точно о мощности имеющихся тактических ядерных боеприпасов знают лишь люди, работающие с ними.

И еще деталь: тактическое ядерное оружие не оговаривается ни в каких договорах между Россией и Америкой, например СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений). И потому страны могут иметь его столько, сколько считают нужным. Вашингтон до последнего дня действия СНВ-3 "тянул резину", требуя от Москвы включить тактическое оружие в договор, но она категорически отказалась делать это.

КТО ПЕРВЫМ НАЖМЕТ "КРАСНУЮ КНОПКУ"?

США, как известно, давным-давно присвоили себе право превентивного ядерного удара «в случае угрозы». То есть, в их военной доктрине записано — даже если нам покажется, что нам угрожают, можем ударить заранее.

Россия же долгое время в своей ядерной доктрине обещавшая только ответно-встречный ядерный удар по врагу, не так давно внесла принципиально новое дополнение - она оставляет за собой право на превентивный ядерный удар, если враг будет угрожать ее территориальной целостности и суверенитету. Даже если эта угроза будет обычным оружием.

И не обязательно, что этот превентивный удар будет наноситься стратегическими "Тополями", "Ярсами" или "Сарматами". Логика проста: зачем бить волка из пушки, если есть ружье?

Для чисто гипотетического примера: зачем бить, допустим, по наступающей на Россию 5-тысячной польской бригаде стратегической ракетой в 16 килотонн (мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму) и превращать в руины половину Польши? Ведь можно ту же задачу выполнить тактический бомбой - мощностью раз в 10 поменьше.

То есть, Россия, как и любая из ядерных стран, может сказать: значит так, ребята, если припрет - будем доставать из ножен свой атомный меч, - сначала "интеллигентный" тактический, а станет еще опасней, - достанем и стратегический.

Но кто бы первым не нажал "красную кнопку", после которой взлетают стратегические ракеты, это неизбежно приведет к мировой ядерной войне. А вот удар тактической ядерной ракетой будет означать лишь прелюдию этой войны.

Если после этого страны срочно не сядут за стол переговоров, «маленькая ядерная война» неизбежно перерастет в большую. Которая точно приведет к мировой катастрофе...

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПРОВОКАЦИИ

А тем временем США и их карманное НАТО распускают слухи, что в случае неудач в ходе спецоперации на Украине, Москва будет бить по войскам Киева и по мирному населению ядерной бомбой. И нельзя исключать, что американцы сами же помогут украинским властям устроить такую провокацию.

Размышляя об этом, знаменитый американский режиссер Оливер Стоун уже обрисовал такой апокалиптический сценарий. Ведь тему «возможного применения Россией ядерного оружия» сейчас поднимает Виктория Нуланд — зам. Госсекретаря США, которая еще в 2014 году управляла Майданом в Киеве, закончившимся расстрелом спецназа Беркут и демонстрантов. А потом распоряжалась — кого брать в новое правительство Украины.

Стоун задался вопросом – а чего это журналисты на Западе резко схатили и раскручивают ядерную тему?

И предположил, что мир готовят к грандиозной провокации - взрыву «тактического нюка» малой ядерной бомбы где-нибудь на Донбассе. С убийством тысяч людей. С немедленным обвинением в случившемся русских. Зачем? Чтобы переманить на свою сторону оставшиеся 50% мирового общественного мнения, которое еще не под западным колпаком. России моментально предъявят этот взрыв и введут окончательные, полные санкции. А, может, и ударят тактическими ядерными бомбами «в ответ».

А когда разберутся — что взрыв-то был британский или американский, правда будет уже никому не важна.

Ну, кого сейчас волнует пробирка с порошком американского генерала Пауэла, если благодаря ей США давно разбомбили Ирак? Дело сделано.

Зачем все это Штатам? Чтобы развести в стороны Россию и Китай (Россию и Европу уже развели). А дальше - привести к власти в Москве второго Ельцина, чтоб страна распалась как в 1991 году. Только на еще более мелкие кусочки...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Где Америка разместила свои ядерные бомбы в Европе?

ГЕРМАНИЯ. База Бюхель. 20 бомб

БЕЛЬГИЯ. База Кляйн-Брогель. 22 бомбы

НИДЕРЛАНДЫ. База Волкель. 20 бомб

ИТАЛИЯ. База Авиано. 35 бомб

ИТАЛИЯ. База Геди-Торре. 40 бомб

ТУРЦИЯ. База Инджирлик. 50 бомб