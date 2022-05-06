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Звезды6 мая 2022 8:40

Кто такой Некоглай: Скандальный блогер за два дня пережил ограбление и попал в страшное ДТП

В "Порше Панамера" блогера в центре Москвы врезался каршеринг. Рассказываем, кто такой Некоглай и чем он известен
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
В "Порше Панамера" блогера в центре Москвы врезался каршеринг.

В "Порше Панамера" блогера в центре Москвы врезался каршеринг.

ОТКУДА ПОПУЛЯРНОСТЬ

Некоглаю (он же Николай Лебедев) 21 год, он из Кишинева. С 2017 года стримил - то есть в прямом эфире на платформе "Твич" играл в "Доту", "Контр страйк", а за его игрой следили тысячи подписчиков.

Потом стал записывать ролики для "Тик-Тока", благодаря его эмоциональности многие из них стали очень популярны.

Вторая волна успеха к нему пришла после знакомства с Иваном Золо из Москвы - это тиктокер со своеобразным чувством юмора. В общих эфирах Некоглай подшучивал над Золо, что принесло ему увеличение аудитории и дохода, а также нелюбовь родителей Ивана, которые, по некоторым данным, даже пытались запретить сыну эти стримы.

Как бы то ни было, Некоглай заработал достаточно денег, перебрался в Москву, но столица приняла его в штыки.

Недавно стало известно сначала об ограблении его квартиры, а потом блогер попал в серьезную аварию. И все это случилось буквально одно за другим.

Фото мебели в подозрительных красных подтеках блогер выкладывает в соцсети уже на следующий день.

Фото мебели в подозрительных красных подтеках блогер выкладывает в соцсети уже на следующий день.

ОГРАБЛЕНИЕ

3 мая Некоглай выкладывает в соцсети посты о том, как он подобрал бездомного котенка, как приехал с друзьями в Чечню, там все заведения были закрыты, но гостеприимные местные жители просто так с собой им дали домашнего шашлыка, салатов и целую приготовленную курицу.

В тот же день его менеджер в Москве идет с заявлением в полицию: квартиру блогера на Смоленском бульваре ограбили. Вынесли 50 000 долларов США.

Квартиру блогера на Смоленском бульваре ограбили. Вынесли 50 000 долларов США.

Квартиру блогера на Смоленском бульваре ограбили. Вынесли 50 000 долларов США.

Фото мебели в подозрительных красных подтеках блогер выкладывает в соцсети уже на следующий день. Подписчикам объясняет:

- Это пыльца-мазок, чтобы снимать отпечатки. Меня ограбили!

После чего сетует: остаться бы там, где он сейчас, но надо ехать в Москву, где его ждут полиция и судебные разбирательства.

В столицу он действительно вернулся, и это принесло ему новые неприятности.

В ночь с 5 на 6 мая Некоглай с друзьями ехал по ночной Москве и в районе Белорусского вокзала в его "Порше Панамера" въехала каршеринговая Киа Рио, которую после столкновения отбросило на "Газель" дорожных рабочих.

В ночь с 5 на 6 мая Некоглай с друзьями ехал по ночной Москве и в районе Белорусского вокзала в его "Порше Панамера" въехала каршеринговая Киа Рио, которую после столкновения отбросило на "Газель" дорожных рабочих.

Фото: ГУ МВД по Москве

АВАРИЯ

В ночь с 5 на 6 мая Некоглай с друзьями ехал по ночной Москве и в районе Белорусского вокзала в его "Порше Панамера" въехала каршеринговая Киа Рио, которую после столкновения отбросило на "Газель" дорожных рабочих.

Предполагаемый виновник аварии - Олег Ш. погиб на месте. Три пассажира из его машины - в больнице. В сети уже поговаривают, что он мог быть нетрезв - иначе зачем выскочил на перекресток на "красный"? Но в полиции эту информацию пока никак не комментируют. Зато заявляют: ранее погибший в нарушениях ПДД замечен не был.

- Водитель арендованного автомобиля управлял им используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года, - говорят в ГИБДД Москвы.

Предполагаемый виновник аварии - Олег Ш. погиб на месте. Три пассажира из его машины - в больнице.

Предполагаемый виновник аварии - Олег Ш. погиб на месте. Три пассажира из его машины - в больнице.

Фото: ГУ МВД по Москве

Сам Некоглай тоже попал в больницу, подписчикам объявил, что у него травма головы.

- У меня сейчас нет эмоций, потому что у меня сотряс головы, я не понимаю, что происходит, - рассказал он ночью с места ДТП. После этого на связь со своей многотысячной аудиторией больше не выходил.

В ГИБДД сообщили о начале проверки по факту ДТП.

В ГИБДД сообщили о начале проверки по факту ДТП.

Фото: ГУ МВД по Москве

В ГИБДД сообщили о начале проверки по факту ДТП.

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