В "Порше Панамера" блогера в центре Москвы врезался каршеринг.

ОТКУДА ПОПУЛЯРНОСТЬ

Некоглаю (он же Николай Лебедев) 21 год, он из Кишинева. С 2017 года стримил - то есть в прямом эфире на платформе "Твич" играл в "Доту", "Контр страйк", а за его игрой следили тысячи подписчиков.

Потом стал записывать ролики для "Тик-Тока", благодаря его эмоциональности многие из них стали очень популярны.

Вторая волна успеха к нему пришла после знакомства с Иваном Золо из Москвы - это тиктокер со своеобразным чувством юмора. В общих эфирах Некоглай подшучивал над Золо, что принесло ему увеличение аудитории и дохода, а также нелюбовь родителей Ивана, которые, по некоторым данным, даже пытались запретить сыну эти стримы.

Как бы то ни было, Некоглай заработал достаточно денег, перебрался в Москву, но столица приняла его в штыки.

Недавно стало известно сначала об ограблении его квартиры, а потом блогер попал в серьезную аварию. И все это случилось буквально одно за другим.

Фото мебели в подозрительных красных подтеках блогер выкладывает в соцсети уже на следующий день.

ОГРАБЛЕНИЕ

3 мая Некоглай выкладывает в соцсети посты о том, как он подобрал бездомного котенка, как приехал с друзьями в Чечню, там все заведения были закрыты, но гостеприимные местные жители просто так с собой им дали домашнего шашлыка, салатов и целую приготовленную курицу.

В тот же день его менеджер в Москве идет с заявлением в полицию: квартиру блогера на Смоленском бульваре ограбили. Вынесли 50 000 долларов США.

Квартиру блогера на Смоленском бульваре ограбили. Вынесли 50 000 долларов США.

Фото мебели в подозрительных красных подтеках блогер выкладывает в соцсети уже на следующий день. Подписчикам объясняет:

- Это пыльца-мазок, чтобы снимать отпечатки. Меня ограбили!

После чего сетует: остаться бы там, где он сейчас, но надо ехать в Москву, где его ждут полиция и судебные разбирательства.

В столицу он действительно вернулся, и это принесло ему новые неприятности.

В ночь с 5 на 6 мая Некоглай с друзьями ехал по ночной Москве и в районе Белорусского вокзала в его "Порше Панамера" въехала каршеринговая Киа Рио, которую после столкновения отбросило на "Газель" дорожных рабочих. Фото: ГУ МВД по Москве

АВАРИЯ

В ночь с 5 на 6 мая Некоглай с друзьями ехал по ночной Москве и в районе Белорусского вокзала в его "Порше Панамера" въехала каршеринговая Киа Рио, которую после столкновения отбросило на "Газель" дорожных рабочих.

Предполагаемый виновник аварии - Олег Ш. погиб на месте. Три пассажира из его машины - в больнице. В сети уже поговаривают, что он мог быть нетрезв - иначе зачем выскочил на перекресток на "красный"? Но в полиции эту информацию пока никак не комментируют. Зато заявляют: ранее погибший в нарушениях ПДД замечен не был.

- Водитель арендованного автомобиля управлял им используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года, - говорят в ГИБДД Москвы.

Предполагаемый виновник аварии - Олег Ш. погиб на месте. Три пассажира из его машины - в больнице. Фото: ГУ МВД по Москве

Сам Некоглай тоже попал в больницу, подписчикам объявил, что у него травма головы.

- У меня сейчас нет эмоций, потому что у меня сотряс головы, я не понимаю, что происходит, - рассказал он ночью с места ДТП. После этого на связь со своей многотысячной аудиторией больше не выходил.

В ГИБДД сообщили о начале проверки по факту ДТП. Фото: ГУ МВД по Москве

В ГИБДД сообщили о начале проверки по факту ДТП.