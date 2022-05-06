ВОЗ посчитала: за время пандемии умерло около 15 млн человек. Но только 6 млн — официально от ковида

Эксперты называют количество смертей, косвенно связанных с пандемией, избыточной смертностью. Фото: REUTERS

Эксперты ВОЗ свели данные за два года с 2020 по январь 2021, куда включили не только официальную статистику смертности от ковида, но и посчитали те случаи, когда люди не успели получить адекватную помощь из-за перегрузки врачей.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, всего с начала пандемии ковида умерло более 6 миллионов человек.

Но 5 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал другие цифры: «Общее число погибших, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 миллиона человек (диапазон от 13,3 миллиона до 16,6 миллиона)».

Эксперты называют количество смертей, косвенно связанных с пандемией, избыточной смертностью. То есть теоретически их могло бы не быть, если бы больному была вовремя оказана адекватная помощь. К сожалению, в эти два года большинство врачей работали в «красных зонах» ковида не по своей специальности. А многие больные в это время были лишены внимания.

По словам доктора Гебрейесус эти данные «отрезвляют». И призвал страны инвестировать больше средств в системы здравоохранения, чтобы сделать их более устойчивыми.

«Из-за ограниченных инвестиций в информационные системы во многих странах истинные масштабы избыточной смертности часто остаются скрытыми, - сказала доктор Самира Асма, помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам данных, аналитики и предоставления услуг. - Но мы использовали самые современные и надежные методы подсчета на основе имеющихся данных».

ВОЗ не назвала страны, где было больше всего избыточных смертей. Данные считали по регионам:

* Большая часть избыточных смертей (84%) сосредоточена в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной и Южной Америке.

* Около 68% случаев избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира.

* На страны со средним уровнем дохода приходится 81% случаев избыточной смертности (53% в странах с доходом ниже среднего и 28% в странах с доходом выше среднего).

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Мужчины умирали чаще

По данным за два года, мужчины умирали чаще - 57% против 43% женщин. Ожидаемо, что количество смертей было выше среди пожилых людей.