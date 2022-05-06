«Я засмеялась, а он ударил меня по лицу»: Как брак самой красивой пары Голливуда превратился в катастрофу

Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают вываливать на публику все грязное белье, накопившееся за четыре года семейной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развод звезд Голливуда часто превращается для всего мира в захватывающий сериал похлеще старой-доброй «Санты-Барбары». Но судебные разбирательства между главным кинопиратом Джонни Деппом и его женой Эмбер Херд переплюнули все предыдущие скандалы и превратились в эпохальную трагикомедию.

ПОТЕРЯННЫЕ КОТРАКТЫ

Казалось бы, Депп и Херд развелись в 2016-м, но обоюдные иски экс-супругов продолжают поступать в суд на протяжении последних трех лет. Началось все с того, что Херд (вы могли ее видеть в фильмах «Лига справедливости» или «Ромовый дневник») написала колонку о пережитом домашнем насилии для газеты The Washington Post в 2018 году. В тексте актриса не упомянула бывшего мужа, но секрет Полишинеля - на лицо.

Разгневанный Депп подал иск на 50 млн долларов к Херд, заявив, что ее колонка навредила его карьере. Актер действительно лишился нескольких хороших контрактов: в частности, роли злодея Гриндевальда в ленте «Фантастические твари».

Судебный эксперт Майкл Спиндлер представил доказательства, что Депп потерял порядка 40 млн долларов с декабря 2018-го по октябрь 2020 года. Правда, при этом не учитывались траты на дорогостоящее разбирательство в суде Лондона. Актер подал иск против таблоида The Sun, за статью, где его обвинили в избиении Эмбер.

В 2020 году уже Херд предъявила претензии к бывшему мужу из-за слов его адвоката, который назвал ее обвинения «мошенничеством». Она потребовала с супруга 100 млн долларов за то, что Депп с юристом хотели опорочить ее доброе имя.

А в 2022-м поклонников парочки ждал «новый сезон» - суд Вирджинии 11 апреля наконец-то приступил к рассмотрению иска 58-летнего Деппа. За месяц экс-супруги в окружении адвокатов и поклонников вытряхнули на всеобщее обозрение все грязное белье, какое только они смогли нарыть в общем прошлом.

«Я изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы описать, как это больно, — рыдает на плече адвоката 36-летняя Эмбер. — Для меня ужасно сидеть здесь неделями и переживать все заново. Это самая болезненная и трудная вещь, через которую я когда-либо проходила».

Алкоголь, наркотики, драки и оскорбления - это малая толика совместной жизни звезд Голливуда, о которой впервые услышали в зале суда.

Разгневанный Депп подал иск на 50 млн долларов к Херд, заявив, что ее колонка навредила его карьере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я СНЯЛА С ЕГО НОГ БОТИНКИ»

Депп и Херд встретились в 2009 году перед съемками фильма «Ромовый дневник». В суде Эмбер рассказала, что ей позвонили и сказали, что Джонни Депп хочет встретиться с ней лично в своем офисе для прослушивания на роль. Но вместо кастинга они проболтали несколько часов.

«Мы говорили о книгах, музыке, поэзии. Нам нравились одни и те же вещи: малоизвестные писатели, стихи, о которых другие никогда не слышали. Он очень начитанный и харизматичный», - вспоминала Эмбер.

Вскоре ей позвонили, на другом конце провода раздался чувственный низкий голос.

«Ты — настоящий ребенок! Ты — мечта!», - проворковал Депп.

Хоть их роман и начался спустя три года, симпатия между актерами возникла еще на съемочной площадке.

«У нас была сцена поцелуя, — говорила 36-летняя Херд. — Но это не было похоже на обычную сцену, она казалась реальной. Он схватил меня за лицо, притянул к себе и по-настоящему поцеловал».

На этом Депп не остановился - он присылал ей подарки, хотя оба в тот момент находились в отношениях. Наконец спустя два года они отправились в промо-тур фильма, во время которого поняли, что влюблены.

«Во время съемок «Одинокого рейнджера», я пришла к нему и сняла с его ног ботинки, это произвело на него впечатление», - отметила Херд.

Поначалу пара скрывала свой роман. Депп волновался, что Эмбер назовут разлучницей после его разрыва с Ванессой Паради. Но любовь оказалась сильнее.

КРОВЬ НА СТЕНЕ

Драки были неотъемлемой частью отношений Херд и Деппа с самого начала. Еще в 2012 году актер впервые поднял на любимую руку. По словам Эмбер, это случилось, когда Джонни был пьян и накурен, он объяснял ей, что его татуировка «Wino» была посвящена бывшей пассии, актрисе Вайноне Райдер.

«Я засмеялась, решив, что он шутит, а он ударил меня по лицу», - призналась девушка.

Осознав, что совершил, Депп упал на колени и начал рыдать, прося прощение.

«Он пообещал, что это никогда больше не повторится», - вспоминала Херд.

Но на этом Депп не остановился. По словам Эмбер, издевательства продолжились: муж хватал ее за волосы, бил тыльной стороной ладони, пренебрежительно относился к ее актерскому таланту и критиковал манеру одеваться. К этому добавлялись постоянные обвинения в неверности. Однажды Депп обвинил Эмбер в том, что она переспала с музыкантом и приятелем актера в Испании. Следом он ударил ее по лицу кулаком (на пальцах у Деппа всегда много колец), да так, что разбил подруге губу, а кровь забрызгала стену.

Об этих стычках знала мать девушки и ее психотерапевт.

«Я чувствовала себя в безопасности, разговаривая с мамой, потому что знала, что она понимает и не осуждает меня за то, что я остаюсь с любимым человеком», - вспоминала на суде Херд.

Возможно, все дело в том, что мать актрисы сама являлась жертвой домашнего насилия. Отец Эмбер частенько поднимал руку на супругу.

Но в столкновения с Деппом Эмбер оказалась не робкого десятка. Однажды актер влепил ей пощечину, а та в ответ бросила в него вазу. Другой раз Херд разбила о руку супруга бутылку водки, отрезав кусочек пальца.

«Палец болтается, кость наружу и немного сломана, босс морщился, пока я пытался промыть рану», - вспоминал на слушаниях один из охранников Деппа.

В 2020 году уже Херд предъявила претензии к бывшему мужу из-за слов его адвоката, который назвал ее обвинения «мошенничеством». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОН РАЗОРВАЛ МОЕ ПЛАТЬЕ»

Откровения Эмбер Херд заслуживают отдельного тщательного расследования. Актриса поведала, как в 2013 году они путешествовали с друзьями по пустыне. Депп решил, что к его возлюбленной, которая находилась под воздействием наркотиков, приставала другая девушка, и пришел в бешенство. Уже уединившись в трейлере с Эмбер, он устроил обыск, пытаясь найти у нее кокаин. По ее словам, Джонни кричал и все рвал на части.

«Он разорвал мое платье, — вспоминала она, сдерживая слезы. — Он сорвал с меня нижнее белье, а затем начал осматривать половые органы. Он сказал, что искал свои наркотики, свой кокаин».

Поездка в Россию в злополучном 2013-м запомнилась Эмбер надолго. Вовремя полета они с Деппом принимали наркотики и угостили ими стюардессу. Но вскоре Деппу показалось, что стюардесса флиртует с Херд.

«Он схватил ее за запястье, ударил им о стол и сказал, что может сломать ей запястье», — вспоминает она. Стюардесса начала плакать.

Добравшись до отеля, Херд призналась, что Депп якобы избил ее, после чего у нее пошла кровь из носа.

К середине 2013-го Эмбер Херд стала подумывать о разрыве отношений с Деппом. Но что-то останавливало ее, ведь он - любовь всей ее жизни.

«Я радовалась, когда все было хорошо. Но в нем была другая, ужасная сторона. Когда она брала верх, то я уже не видела Джонни, которого любила», — объяснила Херд.

Темная сторона проявилась, когда актер употреблял наркотики и алкоголь, при этом отрицая серьезность своей зависимости.

«Он терял сознание в собственной рвоте. Он терял контроль над своим телом, а я или его охрана убирала за ним».

И после каждой такой выходки, по словам актрисы, Депп утверждал, что у нет проблем.

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ

Во время допроса психолог Дон Хьюз сообщила, что у Эмбер Херд развилось посттравматическое стрессовое расстройство из-за сексуального и физического насилия со стороны экс-супруга. Это сильно подорвало ее способность работать в кино. Девушка похудела на 20 кг. Однако, как заметил адвокат Деппа Уэйн Деннисон, ПТСР не помешало заниматься кулинарией и ежедневно спортом, тусоваться с друзьями и проходить курсы сомелье.

Впрочем, подозрения Джонни Деппа на счет измен его благоверный не были голословны. Благодаря запискам психолога Херд, на суде стало известно, что будучи в браке у нее случился роман с Джеймсом Франко. Это случилось в декабре 2015 года. Перед разводом с Деппом весной 2016-го она сошлась с изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Хотя Херд клятвенно заверяет, что роман с Маском у нее закрутился уже после расторжения брака.

Пресс-секретарь Джонни Деппа, также выступавший на суде, заявил, что выходки Херд привели к тому, что актер потерял часть киноконтрактов, постоянно подвергался со стороны бывшей жены «психологическому, словесному и физическому насилию».

СЮРПРИЗ В ПОСТЕЛИ

Первым свидетелем со стороны Деппа выступил один из его охранников Трэвис МакГиверн. Он рассказал, что супруги часто ссорились, часто ему приходилось вступаться за начальника. Несколько раз Эмбер жаловалась ему на рукоприкладство со стороны мужа, но при этом на теле у нее не было синяков, отмечал МакГиверн. Вместо этого, он сам был свидетелем того, как как-то Херд швырнула в мужа банку энергетика, ударила в спину и плюнула. А однажды за то, что Депп передвинул шкаф с ее одеждой, Эмбер ударила кулаком по лицу.

Во время слушаний речь секьюрити разозлила Херд и она разразилась гневной тирадой.

Не обошлось без обсуждения самого громкого инцидента в семье Деппа и Херд - истории об испражнении в кровати. Об этом подробно поведал бывший шофер актера Старлинг Дженкинс. В тот день мужчина отвез Эмбер на музыкальный фестиваль, а чуть позже работники Деппа обнаружили на супружеской кровати человеческие фекалии.

«Херд сказала мне, что это был неудачный розыгрыш, и заявила, что фекалии не ее, а их йоркширских терьеров», - признался Дженкинс.

Видимо, так актриса решила отомстить супругу, - перед отъездом на фестиваль они поссорилась, в порыве чувств Эмбер выкинула телефон и бумажник мужа с балкона.

Еще один телохранитель Деппа Малкольм Коннолли признался, что поначалу «Эмбер была милой», но это длилось недолго. Она начала меняться, стала более дерзкой, требовательной. Я видел, что Эмбер хотела доминировать отношениях», - говорил он. Коннолли добавил, что со временем на лице его шефа все чаще стали появляться царапины и синяки.

Что же до злоупотреблений, то охранники звезды Голливуда не отрицают, что тот любитель выпить, но в меру.

«Честно говоря, я думаю, что Джек Воробей пьян намного больше, чем Джонни Депп», — пошутил Коннолли.

Но, как оказалось, что Джонни не единственный поклонник «зеленого змея». После расставания с Херд ему пришлось выплатить винному магазину долг супруги в 160 тыс. долларов, сообщил бизнес-менеджер актера Эд Уайт.

P.S. Слушания по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжается. Будем следить за новыми откровениями бывшей звездной семьи.