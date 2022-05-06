Россиянке Сапеге в Белоруссии дали шесть лет

6 мая суд в белорусском Гродно дал шесть лет россиянке Софье Сапеге за «разжигание социальной вражды», «угрозы силовикам» и еще пять других преступлений. Фото: СОЦСЕТИ

6 мая суд в белорусском Гродно дал шесть лет россиянке Софье Сапеге за «разжигание социальной вражды», «угрозы силовикам» и еще пять других преступлений. Мотать свой срок девушка будет в колонии общего режима.

- Максимальное наказание могло быть вообще 12 лет, поэтому можно говорить о хорошем результате. Софья признала вину, помогала расследованию. Она заключила досудебное соглашение, поэтому 6 лет – безальтернативный вариант. Теперь надежда на помилование президента Белоруссии. Если он откажется, будем просить перевести ее в Россию для отбывания наказания на родине. А там уже президент России может помиловать, или девушка выйдет по УДО, - рассказал на радио «Комсомольская правда» адвокат Сапеги Антон Гашинский.

НАЧАЛО: ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОГО МИНЕРА

Криминальная история 24-летней Софьи началась год назад. В мае 2021-го самолет ирландского лоукостера RyanAir летел из Афин в Вильнюс. Когда борт находился над Белоруссией, ему неожиданно пришлось экстренно сесть в аэропорту Минска. В воздух даже подняли военный истребитель. Позже Александр Лукашенко объяснил, что поступил звонок о заложенной бомбе, поэтому рейс приземлили ради безопасности пассажиров.

Как бы то ни было, в самолете, «по случайному стечению обстоятельств», оказался видный белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала Nexta (признан экстремистским) Роман Протасевич. Минск давно уже выписал ордер на его арест, но парень отсиживался по заграницам и оставался недосягаем. А тут он так удачно попал в руки правоохранителей. Вместе с Протасевичем на самолете летела его девушка Софья Сапега.

Рейс отпустили с миром (никакой бомбы не оказалось), а влюбленных посадили в СИЗО КГБ. Первые дни об их судьбе ничего не было слышно. Но если о политических похождениях Романа знали все, то подруга раньше нигде и ни в чем замечена не была. По крайней мере, публично. И тут белорусские силовики неожиданно выложили признательное видео Софьи.

- Являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, - заявила на камеру Сапега, фактически подписав себе приговор.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, КОТТЕДЖ И РЕСТОРАНЫ

Дальше судьба Протасевича и Сапеги стала больше похожа на реалити-шоу. Сначала Следственный комитет Белоруссии заявил, что молодые, находясь в СИЗО, во всем признались и уже дают показания. Потом Роман на разных госканалах начал рассказывать истории из жизни других оппозиционеров – у кого какие зарплаты, кто снимает какую квартиру, кому в Польше или Литве дали бесплатный офис…

Уже в июне задержанных перевели под домашний арест. В сети появлялись фото парочки, гуляющей по парку в Минске. Потом были их же фото, дающих интервью журналистам. Летом прошлого года стало известно, что Протасевича и Сапегу вместе поселили в загородном коттедже! Софья даже смогла в ресторане (!) встретиться с родителями.

Парень в очередном интервью объяснил такой либерализм силовиков досудебным соглашением. Раз признались во всем, то и в СИЗО держать нет смысла.

Сапега в отличие от оппозиционного бойфренда на белорусском ТВ появилась всего раз. Она заявила, что белорусские спецслужбы ни в чем не виноваты, за Протасевичем никто не следил, а сдали Романа люди из его же окружения.

СЕКРЕТНЫЙ СУД

Следствие тянулось до весны 2022 года. Сапеге предъявили обвинения по семи статьям:

1. Разжигание социальной вражды и розни (лишение свободы от пяти до 12 лет).

2. Организация насилия и угроз силовикам (лишение свободы до семи лет).

3. Вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел (лишение свободы до трех лет).

4. Организация насилия и угроз в отношении должностных лиц (лишение свободы до семи лет).

5. Организации угроз судьям (лишение свободы до трех лет).

6. Воспрепятствование работе журналиста (лишение свободы до трех лет).

7. Незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных других людей (лишение свободы до трех лет).

Генпрокуратура Белоруссии предложила вести суд в закрытом режиме (чтобы не разглашать личные данные силовиков, которые слила в интернет Сапега со своей «Черной книгой Беларуси»). Девушка ожидаемо согласилась на закрытый режим.

Сложно сказать, какие доказательства против россиянки собрали следователи. Адвокат тут помочь не может, потому что сам подписал бумагу о неразглашении. Но раз парочка призналась и заключила досудебное соглашение (показания в обмен на заранее известный срок), то слушание в Гродно превратилось просто в необходимую формальность.