Инфраструктурные облигации как эффективныи механизм развития регионов обсудят на ПМЭФ

Сессия «Инфраструктурные облигации как эффективныи механизм развития регионов» включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня в КВЦ «Экспофорум».

Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, а от некоторых придется и вовсе отказаться. «Инфраструктурное меню», разработанное Правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. Одним из ключевых механизмов в «меню» являются инфраструктурные облигации, оператором которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО «ДОМ.РФ».

- Инфраструктурные облигации – эффективный инструмент финансирования масштабных инфраструктурных проектов по льготной ставке. Регионы могут использовать этот механизм как для реализации жилищных проектов, так и для строительства коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и других объектов общегородских нужд, – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В настоящий момент уже стартовали 13 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, а в проработке находится более 50 проектов на общую сумму более 250 млрд рублей. Реализация таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки экономики.