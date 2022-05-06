"Польше американцы могут дать по ушам за Украину": Что на самом деле стоит за заявлениями польского президента Дуды

Эксперт института стран СНГ Жарихин считает, что США не дадут Польше поглотить часть Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда завил, что между Польской республикой и Незалежной границ отныне не будет. Ну, во всяком случае, выразил такую искреннюю надежду. Польский лидер произнес почти ритуальные слова о «жизни вместе на этой земле». Твердил что-то об «общем счастье и общей силе». Разумеется, не мог не напомнить о польском вкладе в «борьбу с российской агрессией».

Учитывая кровавую, полную ненависти и взаимных обвинений историю взаимоотношений украинцев и поляков на протяжении веков, в благостность и реалистичность подобных заявлений верится с трудом.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к Владимиру Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ.

СМЕЛЫЙ ДУДА

- Когда президент Польши Дуда говорит, что границ между его страной и Украиной не будет — это как понимать юридически и фактически?

- Надо разобраться, что Дуда имел ввиду, произнося эту фразу. Мне не очень понятно, Вроде бы завоевывать Украину польский лидер не обещал. Наоборот, обещал всячески Киеву помогать. Может быть, он имел ввиду, что не будут чиниться препятствия для тех, кто собирается переселиться из Украины в Польшу? Смелое заявление.

- В Польше не раз опровергали сообщения западных СМИ о том, что ее подразделения входят на Украину.

- Я бы на месте Зеленского насторожился. Ощущение, что Варшава собирается Украину прикарманить, пользуясь ее нынешним положением - оно все отчетливее. Это не исключено, учитываю историю Польши. И историю их отношений с Украиной. Я бы ухо востро держал. Была же идея направить исключительно польских миротворцев под эгидой ООН.

- Она не встретила понимания?

- Не встретила понимания главных кураторов нынешних европейских лидеров. Которые шагу ступить не могут без согласия американских кураторов. Теперь, видимо, наблюдаем попытку проверки реакции кураторов снести пограничные укрепления между Польшей и Украиной.

- И какую ждать реакцию?

- Реакция со стороны Вашингтона и Лондона вряд ли будет положительной. Им невыгодно как-то изменять конфигурацию границ со стороны запада. Но это не значит, что они совсем эту идею оставляют. Но мне кажется, что они считают — сейчас пока не время. И заявление Дуды пройдет без видимых последствий.

КИЕВ АННЕКСИЮ «НЕ ВИДИТ»?

- Власти в Киеве и конкретно Зеленский понимают что такой польский шаг — потенциальная аннексия западной Украины в пользу Польши?

- Вопрос о том — присутствуют физически польские войска на западной Украине или нет? Когда оказалось, что на берегу Азовского моря сидит в бункере канадский генерал, это уже не удивило — ну а уж польские вояки присутствовать на западе Украины могут точно. Но сейчас возникла тема не о физическом, до поры тайном, а об официально подтвержденном, юридическом присутствии. Официально речи об этом пока нет.

ЗАБВЕНИЕ ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНИ?

- Когда глава Польши говорит о «строительстве общего счастья и общей силы» — он о Волынской резне поляков украинцами как бы «забывает»?

- Поляки все помнят. И помнят хотя бы потому, что у них за позитивное высказывание о Волынской резне есть уголовная статья. Но в Варшаве, видимо, считают, что в момент, когда Украина в сложном положении в мае 2022-го, нынешние украинцы для поляков менее опасны, чем украинцы во времена Волынской резни.

- Они не правы?

- Тут поляки сильно ошибаются, я полагаю. Поляки думают что украинцы в трудном положении из-за России. И они как бы ищут защиты западнее. И потому вряд ли станут проявлять нелояльность по отношению к полякам. Но, судя по поведению посла Украины в Германии, такие надежды беспочвенны.

КТО ОДЕРНЕТ ВАРШАВУ

- Зеленский ничего сделать не может — или не хочет?

- Пока что все ограничивается разговорами. Без резолюции от высшего командования из-за океана поляки вряд ли будут совершать самостоятельные действия. И потому Зеленский не замечает того, что не должен замечать.

- Для Москвы вхождения польских войск, то есть страны-члена НАТО на украинскую территорию, означает, что спецоперация на Украине становится военным конфликтом России и альянса - или нет?

- Это не только для нас, но и для американцев проблема. И они вынуждены будут спасать поляков. В отличии от украинцев, тут придется задействовать 5-й пункт устава НАТО о помощи стране-члену альянса, подвергшемуся нападению. Потому полякам, скорее всего, запретят такие телодвижения.

- Вашингтон Варшаву одернет?

- Думаю, да.

- Но вот если польские части встают во Львове, Ивано-Франковске, других западно-украинских городах, то что дальше происходит?

- Пусть окажутся сначала. У поляков есть устремления - но пока конфигурация не определена. Да, у Варшавы есть свой интерес. Однако при нынешней ситуации на фронтах речь о разделе Украины — о котором мечтают и поляки в том числе — не идет еще. Нужно, чтобы Украина оказалась полностью несубъектной. Пока этого нет.

- Дуда бежит впереди паровоза?

- Президент Польши относится к политической силе, которая не является стопроцентно ответственной. Они готовы совершать действия, которые не всегда отвечают интересам, соответствующим чаяниям большинства населения. Дуда не всегда говорит о том, чего бы хотели большинство поляков. Они все же радикалы.

- Восточные земли, то есть украинские, большинству поляков не особо то и нужны?

- Скорее, это так. И деньги от Евросоюза на гипотетическое обустройство этих территорий — это миф. Не уверен что полякам выделят столько денег. Скорее, эта возможная нагрузка ляжет бременем на саму Варшаву. То есть на всех поляков. Которые не будут в восторге.

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