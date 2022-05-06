Владимир Путин процитировал Твардовского: "Недаром боролись мы за Родину-мать"

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял главу Тверской области Игоря Руденю. Больше всего обсуждали газификацию региона, но еще времени хватило на разговоры о сталинском ампире и музее Ржевской битвы.

- Сегодня, как ни удивительно, мы – центр России, и у нас одна треть не газифицирована, - констатировал губернатор.

Он объяснил, что процесс подключения к голубому топливу в области зачах еще в конце нулевых. Деньги кончились. Но не зря российский лидер недавно поручил увеличить внутреннее потребление газа.

- Мы планируем к 2025 году газифицировать все муниципальные объекты: школы, больницы, детские сады, библиотеки, спортивные учреждения, - перечислил Руденя, добавив, что похожая программа есть и для частных домов (6900 хотят подключить в первую очередь). Теперь средства нашлись.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Тверской области развивают курорт Завидово. Там уже есть отели, кемпинг, а в будущем появятся и два здоровых аквапарка. Туда можно будет доплыть на корабле по Волге – порт готов, в мае начнут строить пассажирский вокзал.

- Он будет сделан в стиле сталинский ампир, - пояснил губернатор. Видимо, получится что-то похожее на столичный Северный речной вокзал.

Тверской глава в конце предложил построить около ржевского мемориала советскому солдату музей о битве. Область готова создать его к 2025 году, когда мы станем отмечать 80-летие победы.

- Хорошие слова Твардовского: "Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, – вы должны его знать", - ответил Путин, явно поддержав предложение.