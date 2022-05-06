Филипп Киркоров сделал громкое заявление после скандала с плясками на кресте

Публика обвинила пляшущего на кресте певца в оскорблении чувств верующих. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров на днях угодил в грандиозный скандал. Поводом стал один из концертных номеров короля поп-сцены по случаю 55-летия под хит "Мария Магдалена". Публика обвинила пляшущего на кресте певца в оскорблении чувств верующих. Артист через двое суток после волны возмущения обратился к обиженным.

Филипп Киркоров объявил себя верующим. Он также сообщил, что песня "Мария Магдалена" посвящена его умершей маме.

"Не думал, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошел в программу моего юбилея в Кремлевском дворце и концертном зале «Октябрьский». Эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения",- начал свою покаянную исповедь артист.

Он отметил, что "не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла". "Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, - исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!" - добавил вокалист.

Напомним, одной из первых на скандальный номер Киркорова указала актриса Мария Шукшина. "Самоназванный "король" беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос - хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране", - разразилась гневной отповедью актриса. Она и сама знает - что значит быть в центре громких скандалов. Ее семью полоскали долгие годы то из-за старшего сына Макара Касаткина, то из-за крошечного внука Марка, то из-за несостоявшейся невестки Фрейи Зильбер, то из-за знаменитой мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее нового мужа Барри Алибасова.

Меж тем накануне стало известно, что правозащитники обратились в Генпрокуратуру России с требованием провести проверку в отношении Киркорова. Активисты полагают, что Киркоров нарушил целый ряд статей Уголовного кодекса.