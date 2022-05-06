Зияющие раны черного города: Что осталось от храмов, памятников, зданий Мариуполя

Фасад драмтеатра с его каменными статуями - труженикам социализма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая часть Мариуполя цела - хотя на первый взгляд весь город разрушен. Это странное чувство: есть районы, превратившиеся в сплошные руины, страшная картина. Но многие кварталы и знаковые здания уцелели...

Главный храм города, Собор Пресвятой Богородицы, так и не был достроен до конца. Его высота 64 метра. Стоит он в самом центре Мариуполя. Сейчас здесь всегда много людей. У храма раздают гуманитарную помощь и привозят воду. Часть домов рядом с храмом сейчас похожи на выжженные пустые коробки. И храм на фоне окружающих многоэтажек кажется почти новым, нетронутым.

Главный храм города, Собор Пресвятой Богородицы, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звонарь Владимир Лысенко ведёт меня к южному малому куполу. В него попал снаряд и купол сильно повреждён. Но следов взрыва снизу, с земли людям не видно. Батюшка показывает мне крупные дыры в крыше храма.

На окраине Мариуполя еще одна новостройка - Собор Архистратига Божия Михаила. Ему повезло меньше. Главный купол после взрыва держится только на прутьях арматуры. Другие храмы города в центре почти все уцелели. Наверное, повезло. Они выделяются среди руин и разбитой техники.

Собор Архистратига Божия Михаила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собор Архистратига Божия Михаила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот от Свято-Тихвинского храма в Волновахе осталась только одна обугленная коробка. Черные стены сильно посекло осколками.

Свято-Тихвинский храм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свято-Тихвинский храм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотел посмотреть, как выглядит памятник Ленину в Мариуполе. Но, увы! Как оказалось, его снесли ещё раньше, в 2014 году. Зато на въезде в город на шоссе стоит огромная статуя сталевара. Он совсем не пострадал. А вот бюсту Архипа Куинджи повезло меньше - оторвало плечо. Лицо художника, блестя на солнце, по-прежнему вдохновенно смотрит в будущее.

Бюст писателя Владимира Короленко, окрашенный ярко-золотой краской, стоит на фоне чёрного, полностью закопченного сгоревшего дома. Сам памятник сильно побит осколками, а в голове бюста - дыра, похожая на выходное отверстие.

Бюст писателя Владимира Короленко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот у здания дома культуры "Маркохим" стоит двухметровый в полный рост памятник Пушкину, поставленный в память о посещении им Мариуполя. Издалека монумент вроде бы цел. Подхожу ближе. Два следа видны в районе пояса, выбитые пулями на розовом граните. Символично, что пули попали примерно в то же место, что и в 1837 году, когда Дантес поразил Пушкина на дуэли. Сам дом культуры почти не пострадал, хотя здесь шли жестокие бои.

Памятник Пушкину, поставленный в память о посещении им Мариуполя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый известный культурный центр Мариуполя - драмтеатр уже стал трагичным символом города. В нем укрывалась около 1000 мирных жителей. Было много детей. В результате взрыва 16 марта театр рухнул. По заявлению Минобороны РФ, театр с людьми взорвали боевики "Азова", чтобы обвинить в случившемся российскую армию.

Самый известный культурный центр Мариуполя - драмтеатр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежды, что кто-то остался жив, уже давно нет. Внутри — обгоревшие, закопчённые стены и старинные с колонами лестницы. Крыша рухнула прямо вниз — на ряды кресел в зрительном зале. Бельэтаж рухнул тоже. Страшное нагромождение бетона и кровельного железа на сцене видно из VIP -ложи. Целым остался фасад театра с его каменными статуями - нимфами, играющими на флейте и скрипке, стоящим в центре труженикам социализма.

Музей пепла

Другой, не менее известный культурный центр, это - краеведческий музей. От его коллекции почти ничего не осталось. Почти всё здание сгорело от попадания двух снарядов. Небольшую часть экспонатов удалось вывезти на временное хранение в Донецк. Три каменные половецкие бабы, да две пушки времён Екатерины Великой стоят у входа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во дворе музея - еще две пушки времён Великой Отечественной войны совершенно целые, несмотря на то, что в трех метрах от них большая воронка от свежего взрыва. Стоит полуторка с надписью "За Родину!" Рядом на земле несколько каменных половецких баб, да бюстов Ленину и Сталину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Прохачев живёт в соседнем доме, рядом с музеем. Любопытных и мародёров, которых немало, он постоянно отгоняет от музея.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проходим с ним в большой зал. Но кроме пепла там ничего нет. Часть библиотеки, с книгами ещё царских времен, уцелело. А в подвальном хранилище сохранилась и часть экспонатов - различные прялки, рога, керамические осколки, портреты героев войны….

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мариуполь - красивый город. Не хочется говорить "был". В центре - красивая архитектура. Здания с лепниной, колоннами и шпилями, мемориальными досками и культурно-образовательными учреждениями, с памятниками, посвященным освободителям в годы Великой Отечественной войны. Некоторые из них пострадали сейчас.

Потери в культурном наследии трудно будет восстановить. Гораздо страшнее невосполнимые людские потери, которые понес город.

Архип Куинджи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но город возродится вновь!

Он будет краше! В нем будут жить люди пережившие этот ад! Люди с нетерпением ждут, когда же перелистнется эта страшная страница истории города, и начнется новая.