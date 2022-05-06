Политолог: Есть ограничитель враждебности Европы к России — реальные интересы

Америка хочет лишить Россию способности к наступательным операциям по периметру своих границ Фото: REUTERS

В программе «Утренний Мардан» на «Радио Комсомольская правда» в беседе с политологом, членом Совета по внешней и оборонной политике Дмитрием Трениным обсудили формирование нового мира, который возникает по ходу спецоперации на Украине.

НОВЫЙ МИР

- Россия в Европе – это как будет выглядеть?

- Россия рядом с Европой, но не в Европе. Старый Свет объединился против нас. Это, вероятно, надолго. Такая Европа будет враждебна к России. Но есть ограничитель враждебности - интересы тех или иных европейских стран. Например, Германии, экономика которой слишком тесно привязана к российскому газу. Или Венгрии.

- Кто-то в Европе когда-то тепло относился к России?

- Был период, когда Старый Свет рассчитывал на то, что Москву можно будет подключить к европейскому процессу на устраивающих Брюссель условиях. Эта Россия означала бы физическую безопасность Европы. Такая Россия действовала бы в фарватере европейской политики

- А сейчас происходящее Запад воспринимает как попытку реванша Москвы?

- Распространена точка зрения, что это реванш, попытка восстановить СССР. Эта песня поется с 2011-го года. Об этом говорила Хиллари Клинтон, которая тогда была госсекретарем. С тех пор продвигается идея того, что нынешнее руководство России стремится воссоздать СССР. И «интервенция на Украину» – ключевой момент в реализации этого плана.

- Почему 2011-й год вы считаете точкой отсчета, а не 2008-й?

- В 2008-м войну на Кавказе начал Саакашвили. Россия дала свой ответ на действия Саакашвили, войска которого убили десятки российских миротворцев. В Крыму в 2014-м Россия предприняла активные действия. 2008-й был годом возрождения западных надежд на то, что Россия сможет если не встроиться в западный мир, то пристроиться к западному миру. А то, что произошло в конце 2011-го, стало поворотной точкой. И с тех пор началось давление на Россию.

УЗКИЕ ГОРИЗОНТЫ

- Если в 2011-м они поняли, что Путин «берет курс на реванш», почему они 10 лет не готовились?

- Горизонт стратегического видения в Европе не очень долгосрочный. Экономическая привязка Европы к России сохранялась и даже расширялась. Запустили строительство газопровода «Северный поток-2». Одновременно Европа запустила программу восточного партнерства с Украиной, Молдавией, Грузией, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном. Это был один из европейских ответов, на потенциальный реваншизм России.

- Выстраивали санитарный кордон?

- Европа продолжила активно обхаживать Украину. Появилось предложение об ассоциации ЕС и Украины, которое запустило тот процесс, который привел к майдану, со всеми последствиями.

- Почему ЕС вел себя иррационально?

- Страны Европы с 1945 года отдали свою внешнюю и оборонную политику США. А сами занялись бизнесом и социальными вещами. Благополучие Европы основывалось на том, что Европа перестала быть активным участником военно-политических отношений. Европейцы не так много тратились на оборону, им не приходилось задумываться о серьезных вещах. Они сосредоточились на повышении благосостояния.

- Но почему в Вашингтоне не делали правильных выводов?

- В 2011 году Вашингтон отметил поворот российской политики в сторону «ревизионизма». В США росло раздражение в отношении России. Но даже в 2015-м, в начале операции российских ВКС в Сирии, у американцев преобладало представление о том, что Россия слаба в военном отношении.

Европа продолжила активно обхаживать Украину Фото: REUTERS

КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ

- Отношение изменилось когда?

- Когда Россия в 2021-м году и сейчас показала, что готова к применению силы в широких масштабах, непосредственно в Европе. Отношение менялось в ходе спецоперации на Украине.

- Чего хотят американцы?

- Лишить Россию способности к наступательным операциям по периметру своих границ. Подорвать доверие к руководству внутри страны. Разрушить российскую экономику. Но ничего не выходит

- Штаты хотят тотальной экономической войны?

- В отличие от европейцев, которые широко начали применять санкционный инструмент, в США наработана модель применения санкций в отношении России. И каждый новый шаг внимательно отслеживается. Если Россия пойдет на резкие шаги - последуют более жесткие шаги со стороны США.

- Китай нам в помощь?

- Китай не собирается предпринимать шагов, которые бы повлияли на позиции китайских компаний и Китая в целом на мировом рынке. США широко применяют инструмент вторичных санкций. И китайцы вряд ли пожертвуют своими интересами, для того чтобы помочь России.

- Но Пекин понимает, что ослабление Москвы ударит по позициям самого Китая?

- Да. И Китай будет стремиться способствовать тому, чтобы Россия выдержала удары со стороны Запада. И не поколебалась в своей геополитической позиции. На многие вещи Пекин не будет реагировать. Но в критический момент Китай заинтересован в том, чтобы Россия устояла.

ДВИЖЕНИЕ ВСЛЕПУЮ

- Что будет, если эскалация разгонится до небес?

- Европа сегодня по-прежнему действует, не имея четкого геополитического понимания ситуации. Она не является субъектом и не станет им в обозримом будущем, слишком сильно зависит от США. Штаты выработали свою линию в отношении России, она корректируется, но, в общем, достаточно очевидна.

- А насколько Европа зависит от своего общественного мнения?

- Серьезно зависят европейские политики. Но общественное мнение подвергается манипулированию. Если посмотреть опросы общественного мнения там, то позиция помощи Украине как жертве агрессии со стороны России не подвергается сомнению. Ряд стран собираются в НАТО. В единодушном осуждении России Старый Свет пытается найти точку сборки.

- А если завтра нет газа, нет удобрений, а есть миллионов безработных от Парижа до Берлина?

- Не стал бы заранее предполагать, что общественное мнение развернется на 180 градусов . Есть Европа элит и есть Европа, среднего класса. Элиты занимают бескомпромиссную позицию. У них огромные информационные ресурсы, которые позволяют манипулировать сознанием большинства населения.

- Если кризисные явления начнут нарастать и в США, может ли это повлиять на всю конфигурацию будущего мира?

- В США главная проблема не Украина, а инфляция и ряд других проблем. Там общество и политический класс продолжают оставаться расколотым. Российско-украинский сюжет единственный, где обе части американского политического класса находят взаимопонимание. В остальных вопросах – нет.