Минпромторг опубликовал полный список товаров, которые можно будет ввозить в страну через параллельный импорт, то есть без согласия производителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ВАМ БЛИЖЕ: ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ КАМБОДЖА?

Параллельный импорт, о котором так долго говорило правительство, официально запущен! В пятницу, 6 мая Минпромторг опубликовал список продукции, которую отныне разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В списке 96 товарных групп и больше 200 брендов - от автомобилей, штукатурки и косметики до ядерных реакторов.

И сразу о главном: параллельный импорт, хоть его и называют «серым» - это не контрафакт. Это абсолютно легальная, лицензионная продукция, которую теперь можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. И это, между прочим, вполне цивилизованный путь.

«Смотрите внимательно - два списка стран. Первый: Албания, Бутан, Камбоджа, Шри-Ланка, Либерия, Гамбия, Лесото. Второй: США, Япония, Китай, Швейцария, Индия, Израиль, Бразилия, Турция. В каком вы хотели бы видеть Россию? Наверное, во втором. А в каком она находится сейчас? К сожалению, в первом. А что это за списки? Это перечень стран с разным режимом импорта. В государствах из первого списка параллельный импорт запрещен, в странах из второго - разрешен, - писал недавно в колонке на нашем сайте kp.ru экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

И вот теперь параллельный импорт разрешен и у нас. Правда, с некоторыми оговорками...

ТОВАРЫ МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ

Раньше, чтобы привезти в Россию товар на продажу, требовалось разрешение производителя. За ввоз продукции без разрешения правообладателя импортеру грозили многомиллионные штрафы, а товар могли уничтожить.

Но после того, как многие заграничные компании ушли из России, перед рынком (и перед правительством) встал выбор - либо терпеть дефицит некоторых товаров, либо разрешать параллельный импорт. Выбрали второе. Еще в марте в правительстве узаконили «серый» импорт. Но сразу предупредили: он коснется не всех товаров, Минпромторг чуть позже опубликует окончательный список. И вот это «чуть позже» наступило. Так что теперь российские импортеры могут смело ввозить из-за рубежа хоть айфоны, хоть автомобили BMW, не спрашивая разрешения у правообладателей.

При этом эксперты уверяют: цены на некоторые товары благодаря параллельному импорту могут снизиться. Дело в том, что многие производители устанавливали для России «индивидуальные» наценки. Которые были выше, чем для некоторых других стран - той же Турции, Индии, Китая. И если российские импортеры будут покупать там товары дешевле, то и на российском рынке они будут продаваться по более низким ценам.

Список товаров Минпромторга для параллельного импорта:

Некоторые бренды, которые попали в список Минпромторга:

- автомобили и запчасти: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Lamborgini, Ferrari, Man, Scania, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, Rolls-Royce, Bugatti и т. д. (всего более 50).

- шины: Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental.

- техника: Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips, Bosch, Hitachi, Xerox, Yamaha и т. д.

- игровые приставки: Xbox, PlayStation и Nintendo.

- смартфоны и электроника: Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, IBM и т. д.

- фармацевтическая продукция: O.B., Carefree.

Также в перечень вошли косметика, парфюмерия, фотоаппараты, часы, музыкальные инструменты, мебель, игрушки, железнодорожные локомотивы и даже оружие.

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