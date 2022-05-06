Индекс коллаборационизма: в каких странах было больше всего пособников нацистов

Демонтаж памятников Красной армии в Польше. Фото: Миколай Буяк/Институт национальной памяти Польши/ТАСС

Не много ли совпадений? Канцлер Германии хочет поражения России, пусть и достигнутого чужими руками. Словакия, верный союзник Гитлера в войне против Советского Союза, сегодня поставляет оружие Украине, воюющей от имени Запада с «русней». Чехия, преданный поставщик нацистского вермахта, позволившая нацистскому рейху за счет своих 857 военных заводов удвоить военный потенциал Гитлера, ремонтирует танки для Украины, чтобы та «победила» Россию. В США снова одобрили «ленд-лиз» - поставку в кредит Украине вооружений для войны с Россией. Киевом объявлена охота на российских журналистов, как когда-то Берлин объявил личными врагами фюрера Левитана, Эренбурга, Кукрыниксов.

Третья мировая, хотя пока она «гибридная», все больше становится похожей на Вторую. И все чаще высказывается мнение, что на самом деле Вторая просто переросла в Третью. Потому что, как это очевидно сегодня, Европа устала быть «победительницей» самой себя и не хочет быть обязанной и признательной настоящим победителям нацизма. Просто нацизм - это неотъемлемая часть ее духовной и политической культуры. И нечего удивляться, что на Украине нацистов они в упор не видят. Вполне демократическая и свободная страна… А вот русские - это реальная угроза европейским ценностям.

Пришло время признать одну фатальную ошибку, которую нельзя было предвидеть. С тем, что на стороне Гитлера против СССР воевала вся Европа, никто и давно уже не спорит. Но, победив фашистскую Германию, мы ее проигравшим союзникам великодушно присвоили звание «победителей», как бы поставив их рядом с собой. Однако наша Победа для них всегда оставалась потаенным поражением. И наступило время - лет 15 назад, - когда там открыто стали заявлять: хватит праздновать разгром Гитлера, давайте просто скорбеть о наших погибших. А из них большинство - пали за Гитлера.

Поэтому и нам надо без иллюзий и самообмана зафиксировать: снос памятников советским солдатам и полководцам, запрет на георгиевскую ленточку - это просто попытка неизбежного - по законам истории - реванша. Желание изжить комплекс «победителей поневоле» и обрести уверенность «непобежденных».

Понять, как сегодняшняя русофобия и ненависть к нашей Победе связаны с прошлой войной, помогают результаты исследования Фонда «Историческая память» о степени вовлеченности населения европейских стран в военные и военизированные структуры нацистской Германии. «Индекс коллаборации» - так называется проект - не содержит никаких оценочных суждений, он просто фиксирует: в каких странах и какая часть населения была, пусть и не всегда по своей воле, на стороне Гитлера.

Рейтинг интенсивности пронацистского вооруженного коллаборационизма в оккупированных странах Европы

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Сразу бросается в глаза, что СССР в этом рейтинге из двадцати позиций занимает 14-ю, а Франция - 19-ю. Значит ли это, что коллаборационизм был у нас выше, чем у французов?

- В этом рейтинге речь именно о вооруженном пронацистском коллаборационизме, - поясняет один из авторов проекта, сотрудник Фонда «Историческая память» Максим Вилков.- В нашем исследовании под ним подразумевается служба жителей той или иной оккупированной нацистской Германией страны или части ее территории, попавшей под оккупацию, в германских военных, полицейских и военизированных формированиях, а также вспомогательных военных, полицейских и военизированных формированиях (как добровольческих, так и создававшихся в порядке мобилизации). К категории вооруженного коллаборационизма мы относим и так называемых «хиви». Что касается Франции, то там в годы оккупации был в большей степени распространен гражданский коллаборационизм. У режима Виши армия была небольшой. Да и вовлеченность французов в военные действия тоже незначительна. Но были во Франции и убежденные нацисты - дивизия СС «Шарлемань» до последнего дня войны яростно сопротивлялась в Берлине.

- Около миллиона советских граждан оказались на стороне нацистов. На этом основании нас пытаются обвинять: дескать, вот доказательство высокого уровня вашего сотрудничества с оккупантами.

- Во-первых, мы из своих вооруженных коллаборационистов, прежде всего власовцев, героев не делаем, в отличие от тех же прибалтов. Во-вторых, не надо забывать, что война против советской России велась именно на уничтожение, а та же Франция уже через 38 дней сдалась немцам. Подавляющая часть вооруженных коллаборационистов состояла из мобилизованных пленных советских солдат. И большинство из них делало это с единственной целью - спасти свою жизнь. Из 4,5 миллиона наших солдат, попавших в плен, выжило лишь 1,2 миллиона!Напомню, смертность советских военнопленных в немецких концлагерях составила около 60 процентов. В то время как смертность среди пленных англичан и американцев была чуть выше 4 процентов, а французов - меньше 3, то есть даже меньше, чем смертность мирного населения в их странах.

- Почему ряд немалых стран в ваш рейтинг не вошли?

- Финляндия, Румыния, Болгария и Италия не вошли по простой причине - они были союзниками Гитлера и по своей воле воевали на стороне Германии. Для Чехословакии данные об интенсивности пронацистского вооруженного коллаборационизма рассчитываются отдельно для «Протектората Богемия и Моравия» и «Государства Словакия», для Югославии – отдельно для «Независимого государства Хорватия», Сербии, Словении, Черногории и Македонии.

P.S.

Люди старшего поколения помнят: в нашей стране еще довольно недавно были два самых сильных ругательства для плохих людей - «фашист» и «бандеровец». А теперь западные политики охотно выкрикивают нацистское приветствие «Слава Украине!», будто не понимают, что главным «хероем» этой страны стал пособник гитлеровцев и ненавистник России Степан Бандера. Так что скоро на Западе вполне приемлемым станет и слово «фашист».

КСТАТИ

Наиболее ожесточенно сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим Европу от нацизма, прибалты и поляки. Понять их усердие помогают следующие факты.

«С отступающим вермахтом ушло 100 тысяч эстонцев, 180 тысяч латышей и, возможно, 300 тысяч литовцев, - такие данные приводит американский политолог Майкл Манн в своей книге «Темная сторона демократии». - По этим цифрам мы можем судить о масштабах коллаборационистского движения.» Чтобы понимать, о чем речь: это примерно десять процентов довоенного населения Эстонии и Латвии, а Литвы - все пятнадцать.

А вот что говорил один из лидеров предвоенной Польши маршал Эдвард Рыдз-Смиглы: «С немцами мы рискуем потерять свою свободу, с русскими мы потеряем свою душу».

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