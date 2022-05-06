«Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для потомков»

Младшая сестра героя Великой Отечественной войны Ибраима Сулейменова Айткуль Сулейменова. Фото: www.akorda.kz

В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, в том числе наградил трёх казахстанцев, геройски погибших во время Великой Отечественной войны.

Посмертно высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы» («Народный герой») с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» – удостоены снайпер Тулеугали Абдыбеков, командир стрелкового батальона Александр Несмиянов и снайпер-наблюдатель Ибраим Сулейменов.

«Будем возвращать имена наших героев»

Поздравив участников мероприятия с наступающими праздниками, глава государства особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности страны.

«В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооружённых сил Казахстана. За этот период наши войска стали доблестной армией. Наши воины, не смыкая глаз, охраняют рубежи страны, вносят огромный вклад в укрепление нашей государственности. Наши Вооружённые силы – это незыблемый оплот Независимости, прочный щит народа, – заявил Токаев, подчеркнув, что в условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз «укрепление оборонного потенциала всегда будет важнейшим приоритетом Казахстана».

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом о подвигах некоторых соотечественников стало известно только десятилетия спустя. Глава республики сообщил, что своим указом наградил трёх фронтовиков-героев и рассказал подробности совершённых ими подвигов.

«Первый – это прославленный снайпер Тулеугали Абдыбеков, уничтоживший на полях сражений 397 врагов. Исключительное мужество и героизм также проявил капитан Александр Несмиянов. При штурме укреплённого рва он бесстрашно ринулся в атаку и увлёк за собой весь батальон. Первым прорвав оборону противника, Несмиянов один сразился с 20 врагами, 13 из которых уничтожил, а остальных обратил в бегство. В другом бою он пробрался в тыл противника и перевёл основной огонь на себя, дав возможность сослуживцам прорвать линию обороны. Затем, после ранения двух командиров роты, решительно принял на себя командование… Ещё один наш земляк – снайпер Ибраим Сулейменов – за год уничтожил 289 вражеских солдат. Вместе с прославленным героем казахского народа Маншук Маметовой он до последнего вздоха сражался с врагом и погиб на поле боя», – сказал президент.

По словам Токаева, награждение героев прошедшей войны – это подлинное торжество исторической справедливости.

«Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их, – пообещал глава государства. – Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков».

Фото: www.akorda.kz

Персональные концерты для фронтовиков

7 мая республика торжественно отметит 30-летию образования национальных Вооружённых сил. При этом самая насыщенная праздничная программа запланирована на 9 мая – на День Победы.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, 9 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан коргаушылар» («Защитники Отечества») в Нур-Султане. Подобные памятные мероприятия с возложением цветов и венков у памятников участникам Великой Отечественной войны и мемориалов Славы пройдут во всех областных центрах, ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла будут чествовать акимы – главы областей и районов, представители Министерства обороны, волонтёрских и общественных организаций.

В Алматы состоится и традиционное офлайн-шествие «Бессмертного полка», правда под другим названием – «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Жители и гости города пройдут от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями своих родных-фронтовиков. Помимо этого, в Алма-Ате запланировано ещё около 40 праздничных культурно-массовых мероприятий – концерты, выставки, спектакли, спортивные соревнования.

Разнообразно отметят день Победы в Нур-Султане. Город украсят фотографии фронтовиков с использованием логотипа «Жеңіс лентасы» («Ленточка Победы») – баннеры будут размещены на 50 билбордах, 100 пилонах, тематические видеоролики охватят 15 LED-экранов и 50 дисплеев. В столичном доме престарелых и во дворах домов, где проживают ветераны войны, а также в торгово-развлекательном центре «Керуен» выступят творческие коллективы и ансамбль национального военно-патриотического Центра с музыкальной программой и песнями военных лет.

Аналогичными «персональными» концертами с любимыми песнями в рамках акции «Фронтовые бригады» порадуют ветеранов местные артисты в Костанае. Кроме того, горожане смогут посетить выставку военных атрибутов, наблюдать «танцевальные сражения», вечером посмотреть праздничную программу «Синий платочек». А в Петропавловске проведут военизированную эстафету, поэтический фестиваль, гала-концерт участников конкурса «Мы – наследники Победы!» и покажут ретро-программу.

Всё это ожидается 9 мая. Но стоит отметить, что некоторые важные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, уже состоялись или проходят в эти дни. Например, 18 марта специальным указом международному аэропорту Уральска присвоено имя бесстрашной пулемётчицы, Героя Советского Союза Маншук Маметовой. 6 мая сотрудники генерального консульства РК в Санкт-Петербурге почтили память ещё одной уроженки Казахстана – легендарного снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, возложив цветы к её трёхметровому бронзовому монументу в северной столице России.

Фото: www.akorda.kz

Память о войне для Казахстана – священна

Напомним, что Казахстан внёс значительный вклад в разгром фашистской Германии. На фронтах Великой Отечественной сражались около 1,2 млн уроженцев Казахской ССР – около 70% мужского населения республики, из них – более 600 тысяч погибли. Уроженцы республики участвовали в самых кровопролитных сражениях и битвах, решавших исход войны: под Москвой и Сталинградом, подо Ржевом, на Курской дуге, при обороне и прорыве блокады Ленинграда, брали Берлин, освобождали Европу. Сотни тысяч казахстанцев за проявленные в боях храбрость и героизм были награждены орденами и медалями, а около 500 – удостоены звания Героя Советского Союза.

Весомый вклад в общую Победу над нацизмом внесли и труженики тыла. Республика снабжала армию вооружением, боеприпасами, продовольствием и одеждой. Достаточно сказать, что каждые 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. За годы войны на казахстанской земле было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. Кроме того, республика дала крышу над головой около 1,5 миллионам эвакуированных. В Казахстане нашли поддержку и заботу десятки госучреждений, в том числе театры, консерватории, киностудии, вузы.

Поэтому для сегодняшнего Казахстана, недавно отметившего 30-летие Независимости, память о войне и её участниках – священна. Ежегодно поисковики открывают имена новых неизвестных героев, благодаря архивным документам, выясняются неизвестные подробности их подвигов, некоторых их них (как сегодня!) спустя десятилетия, находят награды.

Конечно же, в республике традиционно повышенное внимание уделяется ветеранам войны и труженикам тыла – они в числе самых почитаемых людей страны. Немало делается и для сохранения исторической памяти о прошедших битвах, воспитания молодых казахстанцев на примерах героев, в духе уважения и заботы о ветеранах. Власти республики прекрасно понимают: подрастающее поколение должно знать, чем пожертвовала республика во имя Победы, знать свою историю и гордиться своими дедами и прадедами.

Фото: www.akorda.kz

Как отмечают Победу в станах бывшего СССР

Как сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев, по состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 381 ветеран войны и 97 758 других граждан, внесших свой вклад в Победу. В их числе жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жёны (мужья) умерших инвалидов, вдовы погибших, труженики тыла, другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ.

В этом году президент Касым-Жомарт Токаев поручил к 9 мая всем регионам в дополнение к полагающимся по закону пенсиям выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге (почти 155 тысяч рублей или 2 289 долларов). Материальную помощь также окажут гражданам, приравненным по льготам к ветеранам.

Приведём ещё немного статистики. В России на сегодня проживает 20 320 участников войны, в Узбекистане – около 500, в Азербайджане (по данным за прошлый год) – 181, в Кыргызстане – 107, в Таджикистане – 59…

Ветераны Великой Отечественной войны в России получат к 9 мая по 10 тысяч рублей, в Узбекистане – по 15 миллионов сумов (около 1350 долларов), в Кыргызстане – по 100 тысяч сомов (1218 долларов), в Азербайджане – по 1500 манат (чуть более 882 долларов), в Беларуси – по 1800 белорусских рублей (535 долларов), в Таджикистане – по 6000 сомони (480 долларов).

В России и Беларуси пройдут парадады, шествия «Бессмертного полка», салюты, в Молдове состоится традиционное возложение цветов у мемориала «Вечность». В столице Кыргызстана Бишкеке запланированы митинг-реквием, шествие «Бессмертного полка», торжественный марш Бишкекского гарнизона и большой концерт. В Таджикистане планируется провести образовательно-культурную программу, а кроме того, праздник отметят на двух российских военных базах – своим собственным мини-парадом и концертом.