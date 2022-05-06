Известный актер оставил провокационное сообщение о Галкине и его друге Цискаридзе

Николай Цискаридзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Галкин, уехав в Израиль, остался без работы и рекламных контрактов в России. Так, в "Сегодня вечером" на Первом канале его заменили близким другом Николаем Цискаридзе. Актер Станислав Садальский решил высказаться о переменах в шоу в свойственной ему провокативной манере.

Известие о том, что звезда балета Николай Цискаридзе заменит уволенного Максима Галкина в программе "Сегодня вечером" стало полной неожиданностью не только для поклонников передачи, но и для некоторых артистов. Так, Станислав Садальский, зная о давней дружбе Галкина и Цискаридзе, решил столкнуть их лбами.

"Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа - штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров: обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески!" - начал актер издалека.

После чего продолжил вкрадчиво свой монолог. "Обычно отстраненный говорил: «Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе». И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше... Как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в «Сегодня вечером»?" - поинтересовался 70-летний Садальский.

Напомним, Максим Галкин вел развлекательную передачу "Сегодня вечером" почти пять лет. Пока неизвестно, останется ли Цискаридзе в проекте на постоянной основе. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга.

Стоит отметить, что Галкин и Цискаридзе дружат уже много лет. Танцовщик не раз рассказывал о благородном поступке коллеги. Максим поддержал Николая в непростой для него период. "Мы всегда общались, но я никогда не мог себе представить, что, когда начнется вся травля меня в 2013 году, Максим станет одним из очень немногих, кто не побоится сказать свое мнение! Я много раз говорил ему за это спасибо!... Максим, ты для меня настоящий человек. Я искренне тебя уважаю и ценю. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего всей твоей большой семье! Всегда твой Колька", - писал артист балета.