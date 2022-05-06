Римас Туминас уволился из Театра им.Вахтангова

Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом появилась информация на сайте театра. Литовский режиссер возглавлял Театр им. Вахтангова с 2007 года. В начале этого года в театре сменился устав. Руководителем стал не худрук, а директор театра Кирилл Крок.

Как сказано на сайте театра, с 1 марта Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве.

Напомним, что решению уволить Римаса Туминаса предшествовало несколько скандальных заявлений режиссре. В частности, на днях в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он сообщил о своей готовности поставить в Киеве спектакль «Мой друг Бандера».

Театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Несмотря на отсутствие худрука, театр продолжит свою работу в обычном режиме. Все творческие и художественные проекты, запланированные на 101-й сезон, будут выполнены. В ближайшие дни главный режиссёр театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля.

27 мая зрителей ждёт премьера спектакля «Обратная сторона медали» по пьесе Ф.Зеллера в постановке Эльдара Трамова. В спектакле заняты: Евгений Князев, Игорь Карташёв, Яна Соболевская, Ася Домская.

Традиционное закрытие сезона состоится 28 июня на Арбате.