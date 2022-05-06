Адвокат Анатолия Шария: Нет абсолютно никаких гарантий неприкосновенности его жизни на Украине

Анатолий Шарий обвиняется в государственной измене Фото: соцсети

A первую неделю мая украинская Фемида сделала ход конём, добившись задержания Анатолия Шария. Известный политэмигрант, много лет критиковавший киевский режим, был «взят под белы руки» полицейскими по месту своего жительства — в Каталонии (автономная область на северо-востоке Пиренейского полуострова) согласно международному запросу официального Киева.

Что ждёт популярного «интернет-бойца» дальше? Об этом сайту kp.ru рассказал адвокат блогера и политика — господин Гонцало Бойе (Gonzalo Boye).

— Как сейчас обстоят дела с Анатолием Шарием?

— Господин Шарий был арестован в среду, 4 мая; в четверг он предстал в испанском суде и согласился на арест с условием не выезжать из страны. Сейчас он находится дома, в статусе «временно задержанного» (эти ограничения могут продолжаться до выдачи ордера на арест, если, конечно, органы следствия смогут обосновать необходимость подобной меры в суде — прим. ред.). Пока что мы в ожидании развития событий по сюжету об экстрадиции, запрошенной Украиной.

— Украинские чиновники заявляют, что господина Шария действительного в ближайшее время выдадут в Киев.

— Я не в курсе того, что утверждают украинские чиновники, но, по моему мнению, Шарий не будет экстрадирован на Украину по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что преступления, в которых его обвиняют и требуют экстрадиции, не являются уголовными преступлениями в соответствии с испанским законодательством. Во-вторых, нет абсолютно никаких гарантий неприкосновенности его жизни на Украине. Поэтому мы надеемся, что, по крайней мере, на основании этих двух причин он не будет выдан в Киев. Мы уверены, что когда придет время, то сможем предоставить суду все доказательства.

— В чём конкретно его обвиняют?

— Анатолий Шарий обвиняется в государственной измене, а также в разжигании вражды и ненависти, унижении чести и достоинства (согласно украинскому уголовному кодексу). Однако, на мой взгляд, факты, изложенные в обоснование его ареста, являются лишь изложением взглядов Шария как политика и журналиста. Поэтому, как мне кажется, в его действиях нет абсолютно никакого уголовного преступления, и мы будем защищать его, поскольку считаем: налицо нарушение закона, выходящее за рамки договора об экстрадиции между Испанией и Украиной.

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