Маша Машкова со слезами рассказала о поступке подруги: «Перед смертью Женя Брик отдала мне свою роль в американском фильме»

Мария Машкова уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе

37-летняя российская актриса Мария Машкова уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. В Америку ее увез муж — американец российского происхождения, бывший пианист, а ныне бизнесмен, актер и сценарист Александр Слободяник-мл. (сын известного пианиста Александра Слободяника). Пара растит двоих детей. Александр потихоньку развивает свою актерскую карьеру, играя небольшие роли в таких крупных проектах, как «Американцы», «Родина» и др.

А вот его жене Маше в американском кино упорно не везет. В интервью Юрию Дудю* актриса призналась, что у нее накопилась толстенная папка с пробами, которые она провалила. «Я и плакала, и кричала, изображала плохую русскую, и такую проститутку, м сякую — показывала, все, на что способна, но нет...», - рассказывает Машкова.

До поры до времени у нее оставались съемки в России. «Это был мой стул для поддержки», - говорит актриса. Ежегодно в России выходило по 3-4 проекта с ее участием. Однако теперь о съемках на родине придется забыть. Причем это был выбор самой Машковой. В отличие от отца, она не поддержала военную операцию на Украине и в знак протеста отказалась досниматься в сериале для канала «Россия 1» (проект был отснят уже наполовину). Естественно, актрису, демонстративно сорвавшую съемки, не станут приглашать в новые сериалы и фильмы. Политическая позиция дочери не нашла понимания у Владимира Машкова: Мария и ее отец фактически прекратили общение.

Актриса призналась, что в данный момент сидит на шее у мужа и сама совсем не зарабатывает. Она допускает, что если карьера в Америке окончательно пойдет прахом, ей придется переучиться на медсестру. Ведь за все время жизни за океаном ей удалось получить разве что крохотную роль в британском сериале «МакМафия».

Правда, все может изменить американский фантастический триллер «МКС» (I.S.S.) режиссера Габриэлы Каупертуэйт, съемки которого уже завершены. Это история про противостояние США и России на Международной космической станции. По сюжету на Земле разразилась ядерная война, а находящиеся на орбите американские и российские космонавты получили от своих правительств одинаковые команды: захватить МКС...

Предложение сняться в этом проекте Машкова получила неожиданно: ей сказали, что ранее утвержденная актриса не смогла сниматься. Лишь на съемках Мария узнала, что эта роль изначально предназначалась Евгении Брик, которая на тот момент уже была тяжело больна. Именно Брик за год до своей смерти (ее не стало 10 февраля 2022 года) посоветовала режиссеру пригласить на эту роль Марию.

«Мы с Женей были хорошими приятельницами, но она решила мне об этом не рассказывать», - изумлена благородством коллеги Машкова.

Съемочный процесс в Америке, по ее словам, сильно отличается от того, как это организовано в России: в США все максимально собраны и тщательно подготовлены, тогда как в России она не раз наблюдала, как актеры учат текст лишь сидя в кресле гримера. А однажды некий российский режиссер прямо на съемках признался Машковой, что не читал сценарий.

*признан иноагентом

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