Как достичь согласия между коренными народами и бизнесом?

Посёлок Тухард с высоты птичьего полёта. Фото: Андрей Лущекин

Свободное предварительное и осознанное согласие отражено в 32-й статье Декларации ООН о правах коренных народов. Суть в том, что для использования территории, которая исторически считается территорией коренного народа, его должны получить государство, или бизнес. Именно так выстраиваются доверительные отношения с коренными жителями.

В России получение согласия – не акт доброй воли бизнесменов, а узаконенная необходимость, прописанная в стандартах ответственности резидентов Арктической зоны. В чем, кстати, заключается различие между Россией и США.

Как сказала в ходе мероприятия сопредседатель American Indian Law Practice Дженнифер Уоддл, в Америке действуют десятки защищающих культурные ценности коренных народов законов, но нет ни одного, который бы обязывал власти придерживаться принципа СПОС. Есть примеры, когда диалог налаживается и проект реализуется к обоюдному удовлетворению бизнеса и коренных народов. Но есть и обратные примеры: строительство Дакотского трубопровода вызвало массовые протесты индейцев сиу, однако суд вынес решение не в их пользу.

Эксперт Cross-Cultural Consulting Services Грегори Гулдин из Сиэтла сказал о том, что очень важно расширить участие коренных народов в переговорах. А для этого они должны объединяться в сообщества – Советы и Комиссии (Commissions). В качестве положительных примеров диалога Грегори Гулдин привел взаимодействие сырьевого бизнеса с коренными народами Сахалина.

Сахалином этот опыт не ограничивается. Именно благодаря принципу СПОС решается судьба поселка Тухард на Таймыре. Антонина Горбунова, исполнительный директор МОО КМНСОЮЗ, член Экспертного механизма по правам коренных народов представила кейс по реализации принципа СПОС на Таймыре – первом подобном опыте в российской Арктике.

Тухард возник стихийно полвека назад, вскоре после того, как на том месте было построено предприятие – сейчас это «Норильскгазпром», входящий в структуру «Норникеля». Коренные северяне заселялись в свободное временное жилье, сооруженное для рабочих предприятия. Названием поселок обязан специфике деятельности: с ненецкого Тухард переводится как «место, где добывается огонь». К сожалению, место скоро окажется в санитарно-защитной зоне, а с недавних пор проживание и жилое строительство в пределах таких зон запрещено. Вместе с тем, тухардская тундра много веков является местом традиционного проживания и ведения традиционного образа жизни ненцев.

И вот «Норникель» инициировал, с одобрения жителей Тухарда, проведение процедуры получения СПОС. Жители Тухарда проголосовали за новое место для поселка и подписали с компанией соглашение, предусматривающее условия переселения. Компания предложит на согласование коренному населению Тухарда архитектурное решение нового жилья, строительство которого планирует закончить в 2026 году. Помимо этого, важный аспект – инфраструктура – школа, больница, цеха по переработки рыбы и мяса и многое другое. Все решения по жилью и инфраструктуре принимаются после консультаций с коренным населением и строятся при их полном контроле.

Переговоры и обсуждение шли в соответствии с международными стандартами при участии международных экспертов. Организатором процедуры выступила организация КМНСОЮЗ.

В диалоге с бизнесом участвует сформированный жителями Тухарда Совет представителей. Он контролирует строительство, качество стройматериалов, архитектурные решения и прочие текущие вопросы. Будет сформирован механизм рассмотрения жалоб и мониторинга реализации Программы переселения и развития поселка.

В завершении мероприятия заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев выразил надежду, что предложенная Грегори Гулдином новая парадигма взаимоотношений компаний и коренных народов станет общепринятой мировой практикой, процесс формирования которой осложняется особенностями законодательства, обычаев и традиционного уклада жизни коренных народов.