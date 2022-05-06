Александра Захарова раскрыла подноготную скандала в "Ленкоме"

Александра Захарова пыталась решить вопрос с наследством своего отца Марка Захарова в театре "Ленком" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александра Захарова три года назад похоронила своего отца Марка Захарова. После смерти легендарного худрука "Ленкома" в театре буквально кипят шекспировские страсти. Дочь покойного режиссера и директором культурного учреждения Марк Варшавер обмениваются взаимными обвинениями и упреками. На днях актриса впервые озвучила подноготную конфликта.

Александра Захарова пыталась решить вопрос с наследством своего отца Марка Захарова в театре "Ленком". "Через полгода после того, как не стало отца, пришло время решать вопросы наследства. Я единственная дочь", - поведала актриса.

По ее словам, она пришла в кабинет директора театра. В этот момент там находились Марк Варшавер и театральный продюсер Валерий Янклович. "Что-то спросила о спектаклях, и Янклович сказал, что спектакли Захарова принадлежат ему, продюсеру Янкловичу. Я тихо спросила, можно ли мне посмотреть договоры. Их мне, конечно, никто не показал, мол «потом-потом». И это «потом» тянется до сих пор", - цитирует ее Sobesednik.com.

Захарова также заявила, что Варшавер и Янклович потребовали от нее принести им справку о том, что она "действительно единственная наследница отца". "Потом еще какие-то проволочки придумывали. Потом Варшавер как-то очень быстро стал обострять отношения. Начались какие-то заочные оскорбления. Возможно, ему хотелось, чтобы я оставила попытки увидеть наконец договоры. Хотя, казалось бы, если договор есть - покажите его, это же так просто! Но я уже понимала, что этих документов просто не существует", - сокрушается 59-летняя Александра Марковна.

Ранее Варшавер говорил, что артистка настроила всех против себя. "Она нахальная некрасивая дама. Ведет себя безобразно, недостойно. Приходит в театр и по-хамски разговаривает с людьми. Со многими не здоровается", - заявил директор "Ленкома".

По словам Марка Борисовича, актриса исправно получает гонорары, выходит на сцену в четырех постановках. "Никто у нее не отнимал никакие роли. Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется. Думает, что является какой-то ценностью для театра. К сожалению, уже нет. Есть другие чудные и талантливые артисты, которые являются звездами «Ленкома»", - добавил театральный деятель.