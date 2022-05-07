Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 мая 2022 года: Кто вызвал на допрос Медведева и Нарышкина, хочет ли Буш увидеть Киев и чем Зеленский взбесил турков

Анджей Дуда, польский президент, выразил надежду, что границ между его страной и Украиной больше не будет Фото: REUTERS

ВСУ бьют по беженцам на Харьковщине

В Главном Следственном управлении СКР возбудили дело об убийстве и покушении на мирных людей в отношении военнослужащих ВСУ и нацбатов. Это произошло после обстрела колонны с беженцами 4 мая 2022 года у поселка Старый Салтов. Там украинские военные открыли огонь по автоколонне с мирными гражданами. Люди ехали в сторону Харькова. Трое граждан, в том числе один ребенок, погибли. 13 человек получили ранения. Устанавливается, какие именно украинские подразделения находились в данном районе. Вычисляются имена исполнителей преступления.

Американцы отрицают, что передали Киеву координаты «Москвы»

Джон Кирби, официальный представитель Минобороны США, не стал подтверждать информацию CNN о том, что Вашингтон передал Киеву сообщения о координатах крейсера «Москва». « У украинцев есть свои возможностями в сфере разведки, - заявил Кирби». А ведь CNN утверждал, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные координаты «Москвы» - незадолго до начала пожара на борту крейсера. Который в итоге привел к гибели корабля.

Киев мечтает допросить Шойгу и Медведева

Генпрокурора Украины «вызвала на допрос» ключевые фигуры российской власти. Повестки отправлены спикерам обеих палат российского парламента Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Той же «чести» удостоились зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу. На допросы, назначенные на 16, 17 и 18 мая, также вызваны главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, руководители МВД и Росгвардии Владимир Колокольцев и Виктор Золотов. Украинские прокуроры то ли Симпсонов пересмотрели, то ли мультипликационные блокбастеры Диснея. Гасите гаджеты - вас самих уже ждут вполне реальные разбирательства.

Мексику бесит «украинский фактор»

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, глава Мексики, удивлен действиями Штатов, которые вкачивают деньги и оружие в далекую Украину, но совсем забыли про близкие страны Центральной Америки. Руководитель Мексики изумляется тому, что Вашингтон готов бросить в черную украинскую дыру 30 млрд долларов на боевые действия, при том что Мехико просил северного соседа поддержать экономику южан всего лишь четырьмя миллиардами долларов — но так и не дождался этой скудной помощи. А вы предложите Вашингтону платить за текилу и ваших работников на плантациях Калифорнии и Техаса в мексиканских песо — может, тогда Белый дом проймет?

Бушу хотят показать Крещатик

Шестой президент незалежной в ходе видеоконференции пригласил бывшего президента США Джорджа Буша-младшего посетить Украину - в удобное для него время. Бородач из бункера в камуфляже заявил, что для него «большая честь познакомиться» с Бушем. Лидер западной части Украины поблагодарил США и американский народ за всемерную поддержку. 76-летний Джордж Буш отчеканил: «Ваша отвага важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что делаете, у вас будет наша поддержка, если продолжите бороться так, как сейчас». Насчет «продолжения борьбы» - это вряд ли. Не надо иллюзий.

Что затевает Варшава «в поддержку соседей»?

Анджей Дуда, польский президент, выразил надежду, что границ между его страной и Украиной больше не будет. А народы двух соседних государств смогут «вместе жить на этой земле». Такие слова прозвучали во время выступления президента на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве. Дуда также подчеркнул, что поляки сегодня делают все, чтобы помочь Украине. Так и сказал: «Мы стараемся оказывать эту поддержку и обращаемся ко всему миру за этой поддержкой». Ну вряд ли весь мир вас услышит, панове, а вот засевшим в Киеве стоило бы насторожиться.

Берлин опять обманул сынов Майдана

ФРГ не смогла поставить незалежной обещанные зенитные установки Gepard. Как сообщает издание Welt , «поставка зенитных установок Киеву застопорилась через 8 дней после того, как об этом объявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт». Почему? Да потому, что федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы! При том информация о нехватке снарядов была еще в конце февраля. Откуда взялась нехватка? Да это Швейцария запретила реэкспорт вооружений в зону боевых действий. А именно в этой альпийской стране производятся боеприпасы для Gepard. Те 23 000 снарядов , что есть в наличии у немцев, хватит трем десяткам установок минут на 30 активной работы. Да больше и не надо, чтобы их вычислить и накрыть.

Турки не оценили юмор киевских комиков

Читателей турецкого издания En Son Haber взбесили слова шестого президента Украины о его недовольстве поездками россиян в Турцию. Зеленский в интервью греческому телевидению ERT заявил, что считает решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Употреблял слова «это двойные стандарты» и «несправедливость». Реакция турецких читателей была, например, такая: «У нас есть изречение: когда слишком лелеете осла, он считает себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского чересчур большим вниманием». Пользователь Rick возмутился: «Неблагодарный тип. Турция тебя, что ли, должна спрашивать, какое решение принять?». Ему вторит читатель Алтан Халиль Йылмаз: «Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей». Недоумевает пользователь Эрхан: «Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут?». Ну там много откликов и пожестче, адресату лучше не читать.

Новые данные о наемниках

Как заявили в СКР, «Следственный комитет России в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках уголовного дела». Это связано с видеозаписью, где грузинский наемник на Украине избивает русского военнопленного, пытаясь заставить его оскорблять Россию и ее руководство. «Подобное поведение грубо нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными» - сообщили в СКР, где принимают меры, чтобы установить виновных в издевательствах. И наказать.

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