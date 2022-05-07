Герои спецоперации «Z»: точным огнем сержант Гудков обратил врага в бегство

Сержант Владислав Гудков и Подполковник Алексей Олькин

Минобороны России знакомит читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что продолжают одерживать победы на всех фронтах. Их наградные листы - свидетельство освобождения украинских земель от националистов.

Минобороны России не только вручает боевые награды участникам этих боев, но и публикует кадры их боевой работы.

Ведя непрерывное огневое воздействие летчики, танкисты и артиллеристы обеспечивают продвижение подразделений Вооруженных сил России и народной милиции вперед и дают им возможность закрепиться на новых рубежах.

УНИЧТОЖИЛ СЕМЕРЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Михаил Петелин

«Продвигаясь вглубь обороны вместе со своим взводом, лейтенант Михаил Петелин обнаружил опорный пункт украинских националистов.

Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее 7 националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил 3 огневые точки с крупнокалиберным пулеметом.

Смелые и решительные действия лейтенанта Михаила Петелина, а также грамотное управление подчиненными позволили без потерь захватить опорный пункт украинских радикалов».

Лейтенант Михаил Петелин

ТОЧНО НАМЕТИЛ ЦЕЛИ

Подполковник Алексей Олькин

«С первых дней специальной военной операции начальник артиллерии бригады подполковник Алексей Олькин лично осуществлял подготовку подразделений артиллерии к выполнению задач, непосредственно находился на передовых позициях, управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подчиненным подразделениям.

В ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом была обнаружена позиция реактивных систем залпового огня противника. Подполковник Олькин принял решение на поражение цели, лично осуществлял корректирование огня, в результате чего было уничтожено две РСЗО «Град» и более 10 националистов.

Спустя несколько дней, продвинувшись вглубь обороны противника, Алексей Олькин на основании полученных разведданных осуществил корректирование огня по позициям вооруженных формирований украинских боевиков, в результате чего было уничтожено 4 единицы вооружения и военной техники, а также до 15 человек живой силы противника.

Профессиональные и мужественные действия подполковника Олькина позволили нанести значительный урон националистам».

ОБРАТИЛ ВРАГА В БЕГСТВО

Сержант Владислав Гудков

«Расчет гаубичного самоходно-артиллерийского взвода под командованием сержанта Владислава Гудкова выполнял задачи по поддержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Противник, терпя поражение, ожесточенно сопротивлялся. Расчет под командованием сержанта Гудкова в ходе боя нанес прицельный удар по позициям боевиков, в результате которого было уничтожено более 10 человек живой силы противника, а также 2 боевые машины пехоты с экипажами.

Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование радикалов, которые понимая, бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и бежали с поля боя.

Благодаря высокому профессионализму взвода под командованием сержанта Гудкова российским военнослужащим удалось преодолеть оборонительный рубеж боевиков без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева по инициативе руководства России 6 мая 2022 г. проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая 2022 г.

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