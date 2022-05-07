Военная спецоперация на Украине 7 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 мая 2022 года.

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщает Министерство обороны России. Все эвакуированные переданы представителям ООН и Красного Креста. Эвакуация мирных жителей с захваченного боевиками предприятия продолжится 7 мая.

Совет Безопасности ООН соберется на незапланированное заседание по Украине. По информации Reuters, члены Совбеза ООН могут рассмотреть на заседании заявление председателя СБ – его сейчас занимают Соединенные Штаты. Это заявление разработано по инициативе Мексики и Норвегии. В нем говорится, что СБ ООН "выражает обеспокоенность ситуацией с поддержанием мира и безопасности на Украине".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о поставке Украине вооружений по программе "ленд-лиза" 9 мая, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Напомним, документ предусматривает предоставление президенту страны расширенных полномочий по заключению договоров с Украиной по поставкам оружия.