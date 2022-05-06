Вячеслав Володин: Ни ядерного удара, ни нового 37-го года не будет

В эфире Радио «Комсомольская Правда» председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось, ещё недавно депутаты Госдумы голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР — с тех пор освобожден Мариуполь и многие другие города Донбасса. Чем была вызвана спецоперация Российской армии - и что произойдёт дальше: с Украиной и с нашей экономикой? Об этом в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. А беседовали с ним журналисты «КП» - Елена Кривякина, Владимир Ворсобин и Эдвард Чесноков.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР

Чесноков:

Давайте о фактах. Законопроект о ленд-лизе для Украины (так американцы цинично используют термин Второй мировой войны) был внесён в Конгресс США еще до начала спецоперации.

Володин:

Если эти решения принимались до 24 февраля, значит, готовились. К чему готовились? К тому, что Украина начнет агрессию против ДНР и ЛНР. Украину накачали оружием. Опираясь на нацистов, запугали население. Фактически Украина потеряла суверенитет, президент не самостоятельный. Наша страна, солдаты, офицеры, наш Верховный Главнокомандующий - предупредили эту агрессию. И не допустили огромного количества жертв, которое могло быть на территории как Донбасса, так и России.

Ворсобин:

Превентивный удар?

Володин:

Подумайте, что могло произойти, если бы украинская армия начала наступление на Донбасс? И дальше, как вы понимаете, это затронуло бы и нашу безопасность. Представьте, что бы случилось, если мы были бы не подготовлены и превентивно не защитили население Донбасса, остались бы в стороне…

Ворсобин:

Получается, из-за ошибок не договорившихся политиков ежедневно гибнут не только украинские солдаты, но и наши. И мирные люди гибнут.

Володин:

Люди гибнут по причине того, что нацисты заходят в города, скрываются за мирными жителями, используют их как «живой щит». Даже вот ситуация в Мариуполе, она просто показывает, насколько цинично себя ведут неонацисты. Пытаются выменять заложников, которых они удерживают в «Азовстали», на килограммы продуктов. Так действуют террористы. Вот с чем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине.

А что касается «не договорившихся политиков», то они всем известны. Зеленский, Байден, главы стран НАТО. К ним вопросы. К нам какие вопросы? Мы предлагали диалог. Мы его вели. Но когда возможности дипломатии были исчерпаны и угроза пришла в наш дом, началась операция. И надо исходить из того, что граждане нашей страны поддерживают это решение. А вот разговоры: «А надо ли?», «Давайте будем гуманистами...» – вот это всё может привести к еще бОльшим жертвам и трагедии. Поэтому надо сейчас завершить операцию, сделать все, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным…

Ворсобин:

Суверенным?

Володин:

Суверенным, Володя, суверенным. Но внеблоковым, безъядерным, самостоятельным.

Ворсобин:

А в каких границах?

Володин:

Это уже решать самой Украине и ее гражданам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А НАМ ВСЕ РАВНО?

Кривякина:

Давайте об экономике. Санкции как пирожки пекутся.

Володин:

С начала 2014 года было принято более 10 тысяч санкций против России. Вдумайтесь! Другого такого примера привести просто нельзя.

Кривякина:

Но почему вы с улыбкой об этом говорите?

Ворсобин (вопросительно напевая песенку про зайцев из «Брильянтовой руки»):

А нам все равно?

Володин:

Нет. Не все равно. Я улыбаюсь в ответ на недружественные действия, потому что верю, что мы их преодолеем и построим еще более сильную экономику. Все, что не убивает, делает нас сильнее.

Кривякина:

20 миллионов человек живут в России за чертой бедности. Как бороться с бедностью при таком росте цен?

Володин:

Санкции были объявлены 2014 году в связи с тем, что Крым вошел в состав России. На самом деле это лишь предлог для санкций. Как только Россия стала бурно развиваться, Америка и Евросоюз стали сдерживать, тормозить наше развитие. Президент США назвал это даже альтернативой Третьей мировой войне, - иначе рост нашей страны было не остановить. Вот если бы мы избежали санкций, перешли под контроль США и их союзников, то убили бы свою экономику.

Кривякина:

Но мы даже оболочки для сосисок не выпускаем, Вячеслав Викторович.

Володин:

Вы поверьте в свою страну! В печеньки от Госдепа вы верите, а в страну нет? Ну, тогда поезжайте туда.

Кривякина:

Я тут родилась, это моя страна.

Володин:

Тогда верьте в свою страну, думайте о том, как ее развивать… Говорят - нам надо с Западом дружить. Мы дружили. Более того, обсуждали вопрос вступления в НАТО. Но от этой дружбы мы не стали процветающими и сильными. А как только набрали обороты, нам стали вставлять палки в колеса.

Кривякина:

Страной-изгоем разве быть лучше?

Володин:

Еще надо посмотреть, кто страна-изгой. У нас много в мире друзей, партнеров. Да, мы переориентировались, выбрали новые рынки, но это не говорит о том, что мы изгои. Мы не будем ими никогда. Посмотрите, как поступили с теми государствами, которые Западу мешали - процветающая Ливия, Ирак, Афганистан. Там разруха. Из прибалтийских стран люди уезжают работать на плантациях в другие государства.

Чесноков:

В Прибалтике 30-процентная депопуляция – это факт исторический.

Володин:

А возьмите Украину. Около двух миллионов человек оттуда работает в России, около трех миллионов – в Европе. И чего они добились-то? Суверенитет потеряли, экономика разрушена... Мы хотим со всеми дружить. Но на равных. На равных.

Вообще сегодняшнее время — это время мифов. Ведь сейчас США и страны Европы заставили своих граждан поверить в угрозу со стороны России, создав мифы, а потом на основе этих мифов начали принимать санкции, конкретные действия. Но в их основе-то — фантазии!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Ворсобин:

Вячеслав Викторович, вы посоветовали тем, кто не верит в страну, уехать. Я только что был в Турции, Сербии, масштабы иммиграции из России впечатляют. А это не самые плохие люди. Молодые, умные, образованные, много айтишников. Возможно, это будущее нашей страны.

Володин:

Это их выбор. Они взрослые люди, и для себя они приняли такое решение. А айтишникам наше государство создало все условия, чтобы они остались в стране. Льготы беспрецедентны. Их предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на три года, страховые отчисления снижены до 7,6% (а все платят 30%), отсрочка от призыва в армию, льготная ипотека в 5% (а у нас с вами – 9%). Но тот, кто уехал, должен понимать - его заставят отречься от того, что он русский, отречься от своих родителей, от родины. Пример с Нетребко. Она начала с осуждения специальной военной операции, но затем с нее потребовали следующих заявлений, увязывая их с ее концертами.

Ворсобин:

Этот исход из страны, по-вашему, предательство?

Володин:

Конечно предательство. У нас ребята воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за нас с вами, за безопасность нашей страны. И потому разговоры о ненужности операции – предательство. Родители, когда хоронят своих сыновей (погибших во время спецоперации. – В. В.), говорят: мой сын погиб за страну, он погиб за нас. А вы начинаете предлагать вот этот коллаборационизм?! Поэтому тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет. Наоборот, вернется. Это всё временные вызовы и сложности. Страна выйдет из них более сильной, крепкой, консолидированной. А вот эти разговоры, в том числе и ваши, это попытка найти отговорки для самих себя.

Ворсобин:

То есть?

Володин:

Значит, червь сомнения прокрался и к вам.

Кривякина:

Журналисты обязаны сомневаться и смотреть на проблему с разных сторон.

Володин:

Не надо с разных сторон! Посмотрите тогда, что происходит на Украине. Хотят экстрадировать из Испании известного блогера.

Чесноков:

Анатолия Шария.

Володин:

И что ему в Киеве грозит, все прекрасно понимают.

Кривякина:

Вы раскол, происходящий в обществе, чувствуете?

Володин:

Нет. Консолидация происходит.

Кривякина:

Интеллигенция совсем другого мнения.

Володин:

Подождите. Вы кого приписываете к интеллигенции, представителей шоу-бизнеса? Вы с какой интеллигенцией-то разговаривали?

Кривякина:

Даже среди представителей шоу-бизнеса есть талантливые люди!

Володин:

Талантливые, но бессовестные. Сегодня одним поем, завтра другим, деньги с людей собираем, но при этом родину перечеркиваем. Извините, политик, он так устроен, если запрос общества противоречит принимаемым решениям, это всегда находит отражение, как депутаты себя ведут в Госдуме. Но сегодня, приезжая из регионов, мы видим, насколько депутаты едины во мнении - надо сделать все, чтобы спецоперация решила цели и задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Более того! У нас есть депутаты, которые просят отправить их в действующие части, в Донбасс.

Чесноков:

Вот это прямо сенсация!

Володин:

Это не сенсация, просто мы не делаем из этого новости. У нас с чеченскими добровольцами воюет депутат Адам Делимханов. Но есть в Госдуме и профессиональные военные, кто желает участвовать в спецоперации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ШТРАФУЮТ ЗА ДЕЛО: ЗАКОН НАДО СОБЛЮДАТЬ!»

Кривякина:

Сейчас расцветает такое явление, как стукачество. Учительница, например, не так высказалась о спецоперации, дети записали ее на мобильник – учительницу уволили. В магазине покупатель сказал, что не поддерживает власть, его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Разве это нормально?

Володин:

Не надо на людей напраслину возводить. Никакого стукачества нет. Есть отдельные граждане, которые были прикормлены за счет грантов, подачек, сейчас им стало сложнее, отсюда неудовлетворенность. Есть блогеры, которым платили за так называемую «рекламу». Кто-то потерял свою недвижимость за рубежом. Люди обиженные...

Ворсобин:

Штрафуют простых учительниц. Они точно не на гранты работали.

Володин:

Штрафуют за дело. Есть закон, его надо соблюдать. Или вы считаете, что эти слова - не оскорбление родителей тех, кто сегодня воюет? Наши солдаты воюют за кого? За тех, кто, может быть, недопонимает, но языком иногда чешет. Думать-то надо!

Кривякина:

Но такие меры порождают страх. Люди боятся сказать «лишнее».

Володин:

Кого у нас взяли и наказали так, как это бывает на Украине или в той же Европе? В Европе гонения на русских. Закрыли все наши телеканалы. Russia Today, «Спутник». Почему на Западе боятся альтернативной точки зрения? А у нас вещают разные радиостанции, издаются разные газеты…

Кривякина:

У нас больше не вещает «Эхо Москвы», закрыта «Новая газета»...

Володин:

Трагедия! Такая трагедия!

Ворсобин:

Много интернет-изданий закрылось.

Володин:

А вы не берите деньги за рубежом! Бесплатный сыр - только в мышеловке. А когда мозги промывают за деньги США или стран НАТО, как вы думаете, они что, несут нам добро, справедливость, свободу? Вон начитались книжек Сороса на Украине, наслушались радио, - пожалуйста, пополнили ряды нацистов. Нам надо думать о будущем своей страны.

Ворсобин:

Так мы в советский строй угодим, когда глушили радио «Свобода» и «Голос Америки», а люди все равно слушали.

Володин:

У нас сейчас глушилок нет, через интернет можно смотреть, что угодно… И у нас нет права создавать монополию одной партии, у нас в любом случае будет многопартийность. Поэтому для чего сравнивать с СССР?

Кривякина:

Боятся повторения 37-го года...

Володин:

Это абсолютно неуместное сравнение, оскорбляющее репрессированных. Вы о чем говорите? Перед вами человек, у которого в семье были репрессированные. Ведь те, кто в 37-м погиб, они от страны не отрекались. А сегодня вы начинаете рассказывать: они трепетные, уехали в другие страны за коврижками и не думают абсолютно, что их там заставят отречься от родины. И возможности вернуться обратно у них может уже не быть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЕСЛИ ПО НАМ ПРИМЕНЯТ - ОТВЕТИМ»

Ворсобин:

Из-за неосторожных заявлений по телевизору некоторых «говорящих голов» у людей поселился страх перед ядерной войной. Неужели она реальна?

Володин:

Единственная страна в истории, которая применила ядерное оружие – США. От них всего ожидать можно. У них это в концепции заложено право на превентивный удар. В нашей концепции - только в рамках обороны. Если по нам нанесут удар, мы ответим.

Ворсобин:

Если нанесут ядерный удар? Это важно.

Володин:

Да, только ядерный. Что касается США, нам надо их бояться. Вопрос безопасности нашей страны обсуждался с президентом США. Он не услышал Россию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАТО»

Ворсобин:

По поводу «украинского нацизма». Какая-то логическая нестыковка: нацистским государством управляет еврей.

Володин:

Не сводите все к национальности. Такой подход крайне упрощенный и неправильный.

Ворсобин:

Какова судьба занятых российскими войсками территорий Украины?

Володин:

Надо исходить из решения граждан, проживающих там. Задачи стоят совершенно конкретные: это внеблоковое государство Украина, безъядерное, без нацистской идеологии, демилитаризированное. Ну и, конечно, важно, чтобы было признание независимости ДНР и ЛНР, а также решений, которые были приняты в отношении Крыма.

Чесноков:

Как вы оцениваете мирные переговоры с Украиной, нужны они сейчас?

Володин:

Наша страна открытая и всегда выступает за диалог. Но мы должны осознавать, с кем ведем переговоры: с Киевом или с Вашингтоном? На самом деле - с Вашингтоном. А США выгодно, чтобы вооруженный конфликт на территории Украины продолжался, как можно дольше. Граждане Украины для Вашингтона, стран НАТО – расходный материал. Они будут делать все для того, чтобы на территории Украины война длилась до последнего украинца. Направляя туда оружие, наемников, инструкторов. Кстати, они не вылезали оттуда. И мы это видим по тому же Мариуполю, и не только. Нам противостоит не Украина, не ее вооруженные силы, а НАТО. А воюют украинцы.

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