Куда пропала Анжеликам Варум

Первый раз фанаты забили тревогу об исчезновении Анжелики Варум в конце февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

Анжелика Варум несколько месяцев не появляется на публике. Говорят, жена Леонида Агутина могла уехать из России к своей дочке Елизавете, которая живет в США. Однако никаких подтверждений этой информации нет.

Первый раз фанаты забили тревогу об исчезновении Анжелики Варум в конце февраля. Концертов жена Леонида Агутина не дает, из соцсетей пропала. Публика очень переживает, находясь в неведении.

Фанатам греет душу лишь тот факт, что их любимица могла уехать в Майами к дочке Лизе. Год назад 23-летняя наследница российских звезд получила американский паспорт. Она живет там с ранних лет. Серьезно увлечена музыкой. В апреле 2022-го группа девушки выступила на разогреве мировой рок-звезды Bon Jovi.

Елизавета старается добиваться успеха без помощи звездных родителей. Ей приходилось работать и домработницей, и официанткой.

К слову, Агутин делает дочери не только щедрые, но и нужные подарки. Несколько лет назад он, например, преподнес ей музыкальный пульт за полтора миллиона рублей, чтобы она могла развивать свою карьеру.

Отметим, Варум и Агутин вот уже больше 20 лет вместе. Их брак называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. И это при том, что супруги пережили измены и расставания. Анжелика в одном из интервью сравнивала измены с цунами, на которые обижаться нелепо. Артистка говорила, что со временем смогла пересмотреть жизненные приоритеты и в итоге простить мужу интрижки на стороне. "Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами - это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор", - отмечала 52-летняя вокалистка.