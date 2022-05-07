Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным компаниям, которые захотят вернуться в Россию

Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным корпорациям, решившим уйти из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным корпорациям, решившим уйти из России ввиду западных санкций. Своей оценкой спикер поделился в беседе с журналистами парламентского пула, включая и kp.ru.

По мнению Председателя, в данном вопросе самое важное — определенность. Если западные компании готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: «Наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику».

«Но если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно», — подчеркнул Володин. По его словам, нишу таких «политических беглецов» быстро займут российские или азиатские компании.

Напомним, после 24 февраля Запад наложил на Москву порядка десяти тысяч всевозможных санкций, включая и запрет собственным структурам на любое взаимодействие с Россией. В то же время ответные меры Кремля вызвали укрепление национальной валюты — сейчас евро и доллар стоят почти на 10-15 рублей меньше, чем на момент начала специальной операции ВС РФ.

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