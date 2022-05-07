Нефтяное эмбарго против России: когда введут и как отразится на нашей экономике

Фото: REUTERS

В пятницу, 6 мая, постоянные представители стран Евросоюза так и не согласовали параметры нефтяного эмбарго против России. Некоторые страны ЕС отказались подписывать документ на предложенных условиях. Чем могут закончиться переговоры? И какие последствия ждут нашу страну? Отвечаем на основные вопросы вместе с экспертами.

1. Что именно хотят сделать в Евросоюзе?

Там предлагают полностью отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов до конца этого года. Решение лоббируют крупнейшие экономики Евросоюза. Но некоторые из стран выступают против. Запас прочности у них не такой большой, как у тех же Германии и Франции. А зависимость от российского сырья — выше. По правилам Евросоюза решение должно быть единогласным. Поэтому шестой пакет санкций против России пока под вопросом.

2. Кто выступил против и почему?

В числе «оппозиционеров» Венгрия, Словакия и Чехия. Все дело в географическом положении. У этих стран нет прямого выхода к морю. Получать нефть танкерами они не могут. А заказ через посредников увеличивает стоимость сырья. Венгрия, Словакия и Чехия получают нефть по трубе «Дружба». Это проверенный годами маршрут и налаженные поставки. Все, что нужно для энергетической безопасности.

- Местные НПЗ настроены на российский сорт Urals, которому нет доступной замены с точки зрения химических свойств. Чтобы доставлять другую нефть на НПЗ и перерабатывать ее, необходима серьезная перестройка инфраструктуры, на которую нужны инвестиции и время, - добавляет Игорь Галактионов, эксперт БКС-Экспресс.

Резкий отказ от импорта нефти из России приведет к огромным проблемам для экономики этих стран. Никакими субсидиями из Евросоюза эти убытки не погасить.

- План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике... Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа, - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata Jozsef.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал еще более сильное заявление. Он сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.

3. Насколько реально введение эмбарго?

Несмотря на разногласия внутри Евросоюза, введение эмбарго вполне реально. Особенно если речь идет о поэтапном отказе от российской нефти. Срок до конца года достаточно большой. Часть стран за это время смогут перестроиться и найти новых поставщиков, хотя это и будет трудно.

- Крупнейшими покупателями российской нефти в ЕС являются Австрия и Германия. Доля в общем потреблении этих стран невысока, но в абсолютном выражении это очень серьезные объемы. Чтобы их заместить, необходимо найти альтернативных поставщиков. На нынешнем рынке это не так просто, поскольку страны Персидского залива не спешат идти на встречу ЕС, а потенциал импорта из США сильно ограничен. Это создает риски для реализации амбициозного плана ЕС по отказу от нефти из России. Возможно, фактический отказ займет больше времени, чем предполагают политики, - говорит Игорь Галактионов.

Если верить данным Bloomberg, трем несогласным странам, чтобы они стали более сговорчивыми, хотят дать отсрочку для полного отказа от российской нефти. Чехии - до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии - до конца 2024 года.

Кроме того, Евросоюзу ничего не мешает в будущем отыграть все назад. Если отказаться от российской нефти за короткий срок не получится, фактическое введение эмбарго можно будет перенести. Справедливости ради, точно так же поступает и картель экспортеров нефти ОПЕК. Производители намечают план по постепенному сокращению или наращиванию добычи, но в любой момент могут пересмотреть свои предыдущие решения, если ситуация в мире изменится.

4. Что случится с рынком нефти в случае введения эмбарго?

«Черное золото» непременно подорожает. Это уже происходит, потому что биржевые котировки реагируют не на факты, а на слухи и планы. Цены на нефть всего за неделю выросли почти на 10% - до $114 за баррель сорта Brent. Если начнется реальное сокращение поставок, они будут расти и дальше.

- Введение полного эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в страны ЕС только ускорит рост цен. По нашим прогнозам, до конца 2022 года котировки нефти марки Brent вырастут в район $130 - 140 за баррель, - считают аналитики ИК «Фридом Финанс».

При этом в странах ОПЕК резко наращивать добычу не планируют. Во-первых, потому что нет свободных мощностей такого объема. Россия — один из крупнейших экспортеров в мире. Во-вторых, потому что мир находится на пороге экономического кризиса. А в такие периоды спрос на сырье снижается. Нет смысла спешно наращивать добычу, если в ближайшее время все равно придется ее сокращать. В-третьих, нынешние цены вполне устраивают других экспортеров. Производители нефти получают почти забытую за последние десять лет сверхприбыль.

5. Как это отразится на российских доходах?

Дать точный прогноз сложно, но есть вероятность, что они не изменятся. Снижение фактических поставок будет компенсировано их более высокой стоимостью. Кроме того, Россия сможет перенаправить часть добытой нефти другим покупателям. К примеру, Индия воспользовалась ситуацией и стала покупать наше «черное золото» со скидками. Нарастила объемы в несколько раз.

Кроме того, поэтапный ввод эмбарго позволит подготовиться к сокращению поставок и минимизировать негативный эффект для отрасли. Подобный опыт у России был всего два года назад. Тогда вместе с другими экспортерами отечественным компаниям пришлось спешно сокращать добычу из-за пандемии коронавируса. Сокращение добычи составило около 20%. Серьезных потерь удалось избежать.

6. Какие потери может понести Европа?

Введение нефтяного эмбарго — одна из крайних мер, на которые в Евросоюзе идут неохотно. Последствия очевидны многим местным экономистам. Во-первых, рост цен на топливо. Они уже выросли на треть. И бьют не только по автомобилистам, но и по всем жителям ЕС. Более дорогое топливо перекладывается на все розничные цены и раскручивает инфляционную спираль. Впервые за 40 лет инфляция в еврозоне может стать двузначной.

Во-вторых, страдает местная промышленность. Нефть — это не только топливо. Продукты переработки нефти применяются во многих сферах. Перекрытие трубы приведет к дефициту важного сырья, остановкам производств, росту безработицы и другим негативным последствиям. Желание наказать Россию может сулить большими неприятностями, просчитать негативный эффект от которых пока не представляется возможным. Именно поэтому некоторые страны ЕС занимают жесткую позицию на переговорах. Вредить собственной экономике они не хотят.

- Греция настаивает на возможностях транспортировки российских грузов своим танкерным флотом. То есть перспектива 6-го пакета остается неясной, а вероятный 7-й пакет вовсе становится туманным, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции».

7. Помогут ли нам китайцы и индийцы?

Это уже происходит. Часть танкерных поставок мы уже перенаправляем на Восток. Это сложнее и дороже, чем гнать нефть по уже проложенной трубе. Но при нынешних ценах — все равно выгодно.

- Источники Reuters утверждают, что «Роснефть» зафрахтовала 7 танкеров водоизмещением 100 тысяч тонн для поставок нефти Urals Индийской Нефтяной Корпорации в период с 15 по 31 мая из балтийских портов Приморский и Усть-Луга. Это первая прямая поставка «Роснефти» из балтийских портов, - комментирует Андрей Кочетков.

В Китае от российской нефти тоже не отказываются. Как заявили в PetroChina, там продолжают закупать ее по ранее заключенным контрактам. Смогут ли азиатские потребители заместить европейских? Полностью — вряд ли. А вот частично — точно. Это вопрос времени и конкретных договоренностей по цене с каждой отдельной страной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Куда Россия поставляет нефть: топ-10 стран мира

Китай 30,5%

Нидерланды 16%

Германия 8%

Беларусь 6,5%

Южная Корея 6%

Польша 5%

Италия 4%

США 3,5%

Финляндия 3%

Словакия 2,5%

По данным ФТС России за 2021 год.

P.S. Физический объем экспорта составил 230 тонн сырой нефти на43 общую сумму $110 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские нефть и газ в Европе: и хочется, и колется

Еврокомиссия не может определиться, что делать с энергоносителями из РФ (подробнее)