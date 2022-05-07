Темнокожая лесбиянка: шокирующая правда о новом пресс-секретаре Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки оставляет свой пост, её место займёт Карин Жан-Пьер Фото: REUTERS

До 13 мая должность пресс-секретаря администрации президента США Джо Байдена будет занимать Дженнифер Псаки.

Псаки, прославившаяся своими «перлами» вроде «карусели на востоке Украины, в которой принимали участие дети и россияне», похоже, устала от работы на престарелого главу государства, регулярно веселящего народ своими ошибками, оговорками и провалами в памяти.

Она не раскрывает своих планов на будущее, уверяя, что намерена пока лишь проводить время дома за просмотром сериалов.

У замужней, но сохранившей свою девичью фамилию Псаки – греческие корни: ее отец – родом с юга Греции, а до иммиграции в США его звали Димитрис Псакис.

В США представителям греческой диаспоры не раз приходилось занимать высокие посты на политическом Олимпе. А вот гаитянам пока что мало чем есть похвастаться.

Но Карин Жан-Пьер не только станет первым высокопоставленным госчиновником гаитянского происхождения, но и еще и первой темнокожим пресс-секретарем Белого дома, а заодно еще и первой лесбиянкой на столь высоком посту.

Гаити для Жан-Пьер – не место рождения, она родилась на французской Мартинике, но оба ее родители – гаитяне. Так что в Гаити Карин считают главным ньюсмейкером этого островного, чрезвычайно бедного и чрезвычайно опасного для туристов государства.

Теперь Жан-Пьер – своеобразное лицо США, ведь именно она будет регулярно общаться со СМИ и через них озвучивать позицию Белого дома по тому или иному вопросу для всего мира. И именно по внешнему виду, мимике и жестам и, конечно же, высказываниям нового пресс-секретаря в мире будет формироваться представление о деятельности американского президента.

С демократами 45-летняя Карин Жан-Пьер работает более двух десятилетий. У нее уже был кабинет в Белом доме, когда она занимала малозаметный пост в администрации Барака Обамы. А к Байдену Жан-Пьер попала из аппарата Камалы Харрис, нынешнего вице-президента США.

Жан-Пьер состоит в однополом браке с журналисткой CNN Сюзан Мальво, у которой креольские корни. У пары есть дочь.