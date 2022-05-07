Неожиданное единение: Совбез ООН согласовал заявление по Украине

Гуттериш приветствовал единение Совбеза и заявил, что будет продолжать усилия по достижению мира Фото: REUTERS

Заявление по Украине председателя Совета Безопасности ООН, собравшегося на внеочередное заседание, согласовано единогласно. Россия, США и другие постоянные и непостоянные члены Совета единодушно поддержали его.

В принятом заявлении говорится о поддержке усилий генсека Организации Антониу Гуттериша по урегулированию кризиса.

Также в заявлении напоминается об обязательствах стран-членов ООН решать споры мирными способами.

После голосования Гуттериш приветствовал единение Совбеза и заявил, что будет продолжать усилия по достижению мира. Он также призвал мировое сообщество объединиться для поддержки ценностей Устава Организации Объединенных Наций.

- Я приветствую эту поддержку и продолжу предпринимать усилия по спасению жизней, уменьшению страданий и поиску пути для достижения мира, - сказал Гутерриш.

В конце апреля генеральный секретарь ООН побывал в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, а после этого провел переговоры в Киеве с украинским руководством.