И Запад, и Восток: Александр Вучич рассказал о внешнеполитическом курсе Сербии

По словам президента, сербское руководство планирует максимально сохранить дружеские связи и с Россией, и с Китаем и с Соединенными Штатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации заявил, что внешнеполитический курс остается неизменным, и власти страны нацелены на вступление страны в Евросоюз. При этом разрывать связи с Москвой, как это сделали многие из европейских государств, Сербия не собирается.

– Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на Востоке, и нам не приходит в голову этого делать. И меня не интересует, какая сила оказывает давление, только сила интересов Сербии может изменить наше отношение, – сказал Вучич.

По словам президента, сербское руководство планирует максимально сохранить дружеские связи и с Россией, и с Китаем и с Соединенными Штатами.

С целью сохранения мира в стране Сербия будет соблюдать нейтралитет, и не планирует вступать в любые военные альянсы, включая НАТО.

Такая позиция небольшого государства все чаще становится поводом для критики со стороны лидеров ЕС, прямо требующих от сербского руководства отказаться от дружбы с Москвой и Пекином и присоединиться к антироссийским санкциям.

Ранее президент Сербии заявил, что отказ от санкций в отношении России обходится для Серии дороже, чем можно об этом подумать.