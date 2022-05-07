Стало известно, ради чего Чулпан Хаматова предала Россию

Чулпан Хаматова трудоустроилась в Новом Рижском театре

Об отъезде Чулпан Хаматовой в Ригу стало известно в начале марта. Это случилось вскоре после начала спецоперации на Украине. Через месяц она уволилась из Московского театра «Современник», в штате которого состояла более 20 лет. На роль Маши в спектакле «Враги. История любви» вместо неё ввелась актриса Светлана Иванова, которой пришлось осваивать новую роль в нереально сжатые сроки.

Пока зрители да и сами артисты «Современника» восхищаются удачным вводом Ивановой, Чулпан Хаматова трудоустроилась в Новом Рижском театре. Правда для этого пришлось выступить на латвийском ТВ. Говорить разные, мягко говоря, неполиткорректные вещи о своей родине. Например, она назвала звание народной артистки России «какой-то советской бредятиной», к которой серьезно никогда не относилась. Видимо так актриса зарабатывала разрешение на работу в Латвии.

Худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис (он назвал Хаматову «совестью России») пообещал взять ее в штат. Надо было подтвердить свою лояльность. «Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала - на своем родном языке», - сказал Херманис. Он один из самых успешных европейских режиссеров своего поколения, лауреат разных международных премий. Работать с Херманисом действительно счастье для артиста.

И вот наконец Чулпан взяли. Недавно её портрет появился в портретной галерее на сайте театра. В интервью Хаматова сообщила, что пока неизвестно, в каком спектакле она впервые выйдет на сцену: «Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно – первый выход»…