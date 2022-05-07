Канцлер Германии «дал пощечину всему украинскому народу». Но получил две в ответ

Мельник снова объяснил немцам, что такое "правильная политика" в его понимании Фото: соцсети

Украинский посол Мельник всерьез решил руководить Германией. И где-то его можно понять – отдавать такую страну в руки "обиженной ливерной колбасе" (именно так дипломат назвал канцлера ФРГ Шольца) – это как-то неуважительно по отношению к самим немцам, хоть они за эту "колбасу" и проголосовали.

Нет никаких сомнений, что канцлер Шольц сам показал всю обоснованность наездов на него со стороны официальных представителей Украины. Буквально вчера он выступил с обращением к своей нации, но почему-то на английском языке. Наверное, чтобы американцы не трудились с поиском переводчика. А немцы могут и потерпеть, Захотят понять, что им сказал руководитель, сами переведут.

А до того тот же Шольц заявил, что любой вопрос о снятии санкций с России Германия будет в обязательном порядке согласовывать с Украиной. Уже не Дойчланд юбер аллес, а Юкрейн превыше всего, то есть понад усе. Просто мечта Бандеры. Но вот украинский посол Андрей Мельник все равно остался недоволен. И это несмотря на то, что главный начальник Мельника президент Украины провел телефонный разговор с президентом ФРГ, в ходе которого, как сообщается, Зеленский и Штайнмайер договорились "забыть о недоразумениях прошлого". Как говорится, кто старое помянет…

Но не таков Андрей Мельник! Несгибаемый, как оглобля, борец за Украину. Казалось бы, ему тоже не помешало бы принести свои извинения за "вялую ливерную колбасу", но не тут-то было. В ответ на такое предложение от немецких журналистов Мельник чуть со стула не упал.

- Дело не в том, чтобы принести извинения, а в том, чтобы проводить правильную политику в наши дни, - заявил он.

А мог бы хотя бы переквалифицировать "ливерную колбасу" на полукопченую или, бери выше, сырокопченую. Например, Брауншвейгскую.

И тут же Мельник снова объяснил немцам, что такое "правильная политика" в его понимании. Власти Берлина в преддверии 9-го мая запретили украинскую и российскую символику на мероприятиях в честь Дня Победы. При всей неоднозначности такого решения, понять их можно – их главная задача не допустить нарушений общественного порядка, тем более, столкновений. Ведь в столице Германии на этот день заявлено порядка 50 мероприятий.

Но Мельник тут же оскорбился и обиделся.

- На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и нация-преступник приравниваются друг к другу, является просто возмутительным, - заявил он агентству RND, квалифицировав решение властей Берлина как "катастрофическое политическое решение" и "пощечину всему украинскому народу".

Право слово, такими темпами он вскоре еще и извинений потребует от Шольца за свои оскорбления. Или еще какого прилюдного унижения. А то и на лысину канцлеру плюнет при всех. Или еще чего…

Помнится, на днях я писал, что, по критериям украинства, Мельник вполне может уже сейчас заменить Кулебу на посту министра иностранных дел, доведя "наступательность украинской дипломатии", чего требовал Зеленский, до абсурда. Стоит признать, что я ошибался – Мельник уже перерос этот пост. Он вполне мог бы заменить и самого Зеленского, на что тот вряд ли согласится, но, если не гетман, то гауляйтер Германии из него получится великолепный.

К этому, похоже, все и идет.