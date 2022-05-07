Едем на юг: Где найти работу на лето и сколько за это заплатят

Аграрии с распростертыми объятиями ждут не только опытных специалистов, но и разнорабочих Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один мой знакомый в мае берет отпуск без содержания на три месяца и едет на юга. Но не отдыхать, а работать. Лето для него – самая горячая пора: не в плане погоды, а с точки зрения дохода. Вообще он трудится маркетологом в одном московском магазине, а у моря в Геленджике преображается в непревзойденного шашлычника, к которому отдыхающие всегда в очередь выстраиваются.

- Работаю при конкретном отеле, где меня всегда ждут, - говорит он. - За несколько лет я там себя зарекомендовал. Там же живу бесплатно и питаюсь. За сезон зарабатываю в месяц в три раза больше, чем на основной работе!

Таких «сезонных работников» летом на наших югах немало. Туристов с каждым годом становится все больше, местных жителей для их обслуживания не хватает, поэтому у моря в сезон лишних рабочих рук не бывает. Лишь бы добросовестный был, а не прикатил «на халяву оттянуться».

Впрочем, к морю мы еще вернемся. Известный российский карьерный консультант, автор книг по карьере и поиску персонала Ильгиз Валинуров уверен: сезонные вакансии на рынке есть всегда. Но лето диктует свой рейтинг. Ильгиз перечислил нам топ-5 отраслей, которые с нетерпением ждут вас на летние работы.

1. Сельское хозяйство. И в период посевной, и при сборе урожая, и при обработке полей работники остро необходимы. Аграрии с распростертыми объятиями ждут не только опытных специалистов – например, по обслуживанию техники, - но и разнорабочих.

2. Морские курорты. Аниматоры, Спасатели, продавцы мороженого, сувениров, уличного фастфуда - список можно продолжать и продолжать.

3. Кафе и рестораны. Летом общепит запускает открытые веранды и набирает дополнительный персонал: официантов, поваров, администраторов и т. д. Можно без опыта - подойдут и студенты, и безработные, и все-все-все.

4. Летом особенно востребованы экскурсоводы. Турфирмы нанимают больше гидов для сопровождения групп. К этой же категории отнесем аниматоров, инструкторов по дайвингу, прогулкам на лошадях, туристическим походам.

5. Повышается спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров, которыми, как правило, пользуются исключительно летом.

- Кроме того, летом в цене сборщики ягод, трав, дикоросов, - дополняет Ильгиз Валинуров. – В той же Карелии можно заработать за сезон до 200-250 тысяч рублей.

А еще, по оценке сервиса Авито.Работа, лето - это еще и жаркое время в строительной отрасли. Уже сейчас количество вакансий в этой сфере выросло на 18%. Руки требуются в ассортименте: разнорабочие, специалисты рабочих строительных специальностей (маляры, штукатуры, отделочники, плотники и т.п.), квалифицированные специалисты (сметчики, проектировщики, инженеры).

Требуется импортозаместитель

Если же говорить в целом о рынке труда в нынешнее время, то самыми востребованными, по мнению Валинурова, будут вакансии, связанные с импортозамещением. Это касается и рядовых специалистов, и топ-менеджеров, которые будут развивать отечественные технологии и продукты. Причем в самых разных сферах.

- Один из драйверов роста (важнейших для развития отраслей, - Ред.) российской экономики - агробизнес. После него - IT-технологии и машиностроение, - поясняет Ильгиз Валинуров. - На айтишниках сейчас держится многое, особенно цифровизация производства. Несмотря на санкции, количество IT-вакансий выросло на 20%.

КСТАТИ

Место под солнцем

Но согласитесь, самыми привлекательными выглядят именно вакансии на море. Поработал, искупался - на набережную; поработал, искупался - на набережную... Романтика!

Так вот, южно-морских вакансий сейчас хватает с лихвой. На сайтах по поиску работы требуются специалисты по минимум 40 специальностям. Многие из них - с бесплатным проживанием и питанием на период трудоустройства.

На первом месте - горничные в гостевые дома с зарплатами от 30-40 тысяч рублей. Есть и более выгодные предложения, но уже от отелей класса повыше со строгими требованиями типа знания языков, этикета и даже безупречного внешнего вида.

На втором месте - посудомойщицы и повара. Здесь оплата за смену – от 1000 до 2000 рублей.

На третьем – администраторы отелей. Зарплата или посменная (около 2500 рублей за смену), или помесячная (30 – 40 тысяч за месяц). Здесь приветствуется высшее образование, грамотная речь, опыт работы, знание отчетных программ и рекомендации. Потому что администратору приходится работать с деньгами.

На четвертом – экскурсоводы и аниматоры. Зарплата - от 1000 рублей за смену.

На пятом - электрики и сантехники. Средняя зарплата – 35-40 тысяч рублей в месяц.

В южных гостевых домах высокий спрос на горничных Фото: Евгения ГУСЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких сферах больше всего выросло число «вахтовых» вакансий

Отрасль и динамика*, зарплата, руб.

Образование и наука (+25%) - 35 000

Строительство (+18%) - 90 000

Фитнес, салоны красоты (+6%) - 60 000

Охрана и безопасность (+6%) - 50 000

* февраль-апрель 2022 по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Где сильнее всего увеличилась потребность в сезонных работниках:

Москва + 32%

Астрахань + 31%

Калининград + 30%

Краснодар + 23%

Спрос на какие профессии вырос сильнее всего…

…в Сочи: строители и разнорабочие + 67%

…в Калининграде: охранники + 75%

…в Москве: специалисты в сфере образования + 120%

По данным Авито.Работа.

Как не остаться без зарплаты

К сожалению, не все сезонные работодатели бывают чисты на руку. Иногда, нанимая сотрудника, они обещают заплатить за работу в конце сезона. Руководитель направления интеллектуальной собственности Юридической группы «Совет» Юлия Чистякова советует: если вам предложили такое условие, стоит насторожиться! А заодно заранее учесть несколько важных моментов.

1. В первую очередь необходимо узнать максимум информации о вашем потенциальном работодателе или заказчике в открытых и официальных источниках в Интернете. Благо, сейчас народ не ленится писать отзывы.

2. До начала работы оформите все документы. В зависимости от характера, вида, продолжительности работы отношения могут быть оформлены трудовым договором либо договором гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг, договор подряда и т. д.). Внимательно изучите все условия документа, если обнаружились сомнительные моменты, лучше обратиться к юристу.

3. При заключении трудового договора обратите особое внимание на обязательные моменты, такие как:

- должность,

- описание трудовых обязанностей,

- место работы,

- размер и порядок оплаты заработной платы,

- дата начала работы, срок действия трудового договора (в случае заключения срочного трудового договора),

- режим рабочего времени и отдыха,

- гарантии и компенсации,

- условия труда на рабочем месте.

Также необходимо ознакомиться с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда и иными локальными актами организации.

4. Чтобы вас не обманули с оплатой, не приступайте к работе до подписания договора.

5. Обязательно обратите внимание на наличие в договоре штрафных санкций.