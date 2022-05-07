Почему Дмитрий Шепелев не разрешил родителям Жанны Фриске увидеть внука

Дмитрий и Жанна Фриске два года встречались до рождения сына. А после рождения Платона два года боролись за жизнь Жанны Фото: Мила СТРИЖ

39-летний Дмитрий Шепелев увез на майские выходные семью на отдых в Карелию. Телеведущий в социальных сетях поделился редким кадром со старшим сыном 9-летним Платоном. Отец и сын отправились вдвоем в поход. Многие отметили: мальчик становится все больше похож на маму - певицу Жанну Фриске, которая умерла семь лет назад. За эти семь лет родители Жанны и Дмитрий Шепелев поссорились так, что до сих пор не общаются. Отец певицы Владимир Фриске продолжает подавать бесконечные иски в суд на Дмитрия Шепелева, публично оскорблять отца своего внука. В том числе и поэтому дедушка и бабушка не видят Платона Шепелева.

Пока Шепелев отдыхает, а Фриске заняты приятными хлопотами с внучкой (младшая дочь Владимира и Ольги Фриске недавно родила дочь) - судьбу Платона Шепелева обсудила его крестная мама. Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова была близкой подругой Жанны Фриске и при ее жизни стала крестной мамой Платона Шепелева. Орлова на YouTube в проекте «СтопАбьюз с Александром Добровинским» поделилась своей точкой зрения о конфликте родителей Жанны и ее гражданского мужа: «Там нет правых. Неправильно ведет себя папа. И неправильно ведет себя Дима».

Ольга Орлова и Жанна Фриске были близкими подругами Фото: соцсети

Ольга Орлова поддерживает родителей подруги: «Я считаю, что они имеют право видеться с кровиночкой Жанны. И это их право – видеть внука, они ничего плохого не желают. Конечно: он такой импульсивный человек, он убит горем (речь об отце Жанны – прим. Авт.). Я уверена, что если бы у Димы нашлись бы силы, и в нем была бы какая-то мудрость и доброта, и снисходительность - он позвонил бы первый и сказал: «Владимир Борисович, давайте зароем топор войны я готов, чтобы вы виделись с сыном». От этого бы выиграли все. Солнце стало бы светить только ярче, потому что у Жанки очень классные родители. И все, что они готовы подарить этому ребенку, моему крестнику, которого мне тоже не дают видеть – это только тепло, любовь и забота. Если на этом свете есть люди, которые готовы любить моего ребенка, почему я должна запрещать им общаться?»

Орлова говорит, что в отличии от родителей Жанны Фриске не ходила по ток-шоу и «не поливала грязью» Дмитрия Шепелева: «Почему мне не дают увидеться с моим крестником? Потому что я поддержала родителей Жанны… Я понимаю, что для Димы, наверное, крестная мать – никто, не родственник…» У Орловой остается надежда, что когда-нибудь с Платоном и Димой она сможет сходить в кафе, попить чай и пообщаться. Ольга говорит: «Пройдет еще пару, тройку лет и может быть тогда он разрешит. Я просто жду в надежде на то, что он передумает, он смягчится. Я не буду давить…»

Жанна попросила Ольгу стать крестной Платона, когда мальчику был год и четыре месяца. Орлова видела Платона последний раз, когда ему было два года. Кадр канал «Россия»

В день рождения Платона Шепелева — 7 апреля 2013 года как раз было два года первому романтическому свиданию его папы и мамы. И через два года после рождения сына Жанна умерла от неизлечимой болезни. Дмитрий Шепелев стал отличным отцом для Платона. Теперь у отца и сына Шепелевых новая семья – Екатерина Тулупова родила Дмитрию сына Тихона. Еще один член семьи – дочь Екатерины Лада, которая подружилась с Платоном еще в одной группе детского сада, благодаря детям и познакомились их родители.

А вот с родней Жанны Фриске телеведущий Шепелев не смог наладить отношения, поэтому Платон теперь не встречается с бабушкой и дедушкой. Первое время после смерти Жанны Дмитрий Шепелев не препятствовал встречам сына с Ольгой и Владимиром Фриске. Однако потом они начали судится с Дмитрием – хотели установить свой порядок встреч с внуком, но не вышло: суд разрешил – по полтора часа два раза в месяц. Шепелев обижен на родню Жанны, так как они ходили по ток-шоу и рассказывали о нем неприятные и часто лживые истории, показывали фото Платона. Потом был судебные процесс: оказалось, что остаток денег благотворительного фонда (21,6 млн. руб.) сняла мама Жанны. А возвращать фонду в равных долях должны были все наследники: родители и сын – за него платил Дмитрий Шепелев. Обид и претензий масса. Шепелев в какой-то момент консультироваться с психологами – они советовали, как воспитывать Платона, как рассказывать ему о маме.

Дмитрий Шепелев с сыном на майские отдыхает в Карелии Фото: соцсети

Почти восемь лет назад Дмитрий Шепелев в интервью говорил, как крестная его сына Ольга Орлова помогала во время болезни Жанны: «Если мы просили: «Оля, нам нужна твоя помощь, пожалуйста, не могла ли бы ты к нам приехать – мы знали, что она приедет и она приезжала. Не важно куда: в Европу или в Америку. Из всех подруг моей жены она проводила с нами больше всего времени: для нас это более чем ценно. Все-таки это забота, которая нужна каждому, особенно в тяжелых ситуациях. Мне известно, что крестная мать порой гораздо важнее, чем другие родственники». Остается надежда, что крестная и бабушка с дедушкой все же появятся в жизни Платона Шепелева.