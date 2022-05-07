В любой стране военная форма на малыше — милота. А в России — горе?

Найдите фото хоть одного малыша в военной форме из США! – требует прогрессивная либеральная общественность. Ну что же, ловите Фото: EAST NEWS

Каждый май "люди с прекрасными лицами" начинают очередной вой про "победобесие", про то, что надо не праздновать 9 Мая, а плакать и каяться. Отдельный вой поднимется по поводу счастливых детишек, которых родители одевают в сшитую по их размеру военную форму (историческую Красной или Советской армии или же современную - российской).

А вот американский военный, одевший в свою форму все свое потомство

ОТОВСЮДУ НЕСУТСЯ СТОНЫ

"Отовсюду несутся стоны" – как же так, нельзя заниматься милитаризацией детишек, это, мол, деградация общества, которое с малого возраста воспитывает будущих убийц. А еще всякие писхологини, экспертини, ворожеи, астрологини и прочие персоны начнут причитать, что, дескать, такая одежда милитари накладывает на самих детей печать ранней воинственности и насилия, и будут нести прочую чушь.

А вот эта бравая парочка явно из Франции Фото: соцсети

У меня, конечно, нет диплома по психологии, но все доводы этой публики рассыпаются в прах, когда я вспоминаю, как ощущение счастья захлестывало меня в детстве каждый раз, когда напяливал на себя парадную офицерскую фуражку дяди. Она была мне велика, съезжала все время то на нос, то на затылок, но если я когда подходил к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, то только в этой фуражке! И как же я жалел, что у отца не было такой же фуражки, хотя парадный головной убор офицера ВМФ СССР и тогда казался, и сейчас остается, наверное, одни из самых красивых в мире. Кстати, когда в гости приходили друзья-пацаны, то всегда требовали дать им померить дядину фуражку, чтобы покрасоваться в ней. Ну да мы были обычными советскими детьми, играли, страшное дело, в "войну", в "Зарницу", строили и брали налетами "крепости" (не только снежные), гоняли на великах, читали по ночам, укрывшись от родительского ока под одеялом с фонариком, ходили в походы и много еще чего делали. Впрочем, извините за лирическое отступление, которое явно не понять "строителям ПРБ – Прекрасной России Будущего, в жизни не державших в руке ни молотка, ни мастерка.

Будущее поколение британского спецназа. Фото GettyImages

Но самым главным аргументом в очередной дискуссии и наездах на "победобесие" и "детишек-милитаристов" станет тезис о том, что в других, мол, странах ничего подобного нет. Детям там публично показывают разделку жирафа в зоопарке, они смотрят на массовое убийство дельфинов, на отношения гомосексуалистов и прочих трангендеров, но все это не настолько ранит их психику, как надевание детской гимнастерки или тельняшки и нахлобучивание на голову ушитого голубого десантного берета. Пусть дети и выглядят при этом самыми счастливыми людьми на планете.

Не просто в форме, а еще и в факельном шествии участвуют юные "азовцы". Впрочем, это же Украина Фото: соцсети

Юные "захистники" Украины с детства готовятся "вбивать москалей" Фото: соцсети

Пока в России дети ходят в садики и едят манную кашу и выступают на утренниках… Фото: EAST NEWS

Что называется, соврут – недорого возьмут.

А КАК У НИХ?

- Найдите фото хоть одного малыша в военной форме из США! – требует прогрессивная либеральная общественность.

Еще в подгузнике и манеже, но уже в форме Фото: Shutterstock

Ну что же, ловите.

Есть аналогичные фотографии и израильских детишек. Их очень просто отличить. Кипа на голове нисколько не мешает армейской форме. А уж сколько в сети роликов и фото с американскими малышами не просто в форме, а с реальным огнестрельным оружием. Только-только успел снять подгузник (а то и не успел и прямо в нем), а "Кольт" или М-16 уже в руках. Причем, с боевыми патронами и настоящей стрельбой.

Адмиралом я еще буду, а награды авансом уже дали

Но стоит русскому малышу любой национальности натянуть на голову пилотку или берет, надеть тельняшку или гимнастерку, да еще и повязать георгиевскую ленточку, как раздается вселенский плач.