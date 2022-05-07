Доносы и облавы: на Украине ввели нормы беззакония военного времени

Теперь разрешены задержания без определения следственного судьи или постановления руководителя прокуратуры Фото: REUTERS

Киев продолжает демонстрировать "торжество закона", без всяких скидок реализует приверженность "демократическому правосудию", которое лишь еще больше укрепилось в условиях "российской агрессии". Верховная рада Украины изменила статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины, и теперь гражданам Незалежной жить стало настолько лучше и веселее, что хоть в петлю, хоть на плаху. Тем более, что "взять" украинские правоохранители, а так называемая "территориальная оборона" уже и себя к ним причисляет, могут любого, кто идет по улице.

Как сообщает украинский Телеграм-канал ЗеРада, начиная с мая торжество правосудия в Незалежной выглядит вот так:

- можно проводить следственные и розыскные действия с 22.00 до 06.00;

- разрешены обыск/осмотр жилья и обыск лиц без понятых;

- в случае призыва обвиняемого на военную службу по призыву во время мобилизации суд останавливает производство до его демобилизации (ничего удивительного, если вспомнить, что часть осужденных, в том числе, и за особо тяжкие преступления, отпустили при условии, что они пойдут воевать против России – прим. авт.);

- решения о приводе, доступе к вещам, аресте имущества, обеспечительных мерах, проникновении в жилище, обыске, негласных следственных действиях, об аресте на срок до 30 суток подозреваемых в тяжёлых преступлениях могут быть приняты руководителем прокуратуры, а не следственным судьёй;

- разрешены задержания без определения следственного судьи или постановления руководителя прокуратуры;

И самая вишенка на тортике - срок задержания без решения судьи/прокурора может составлять не более 216 часов (9 суток)!!!

С учетом того. как полицию и СБУ уже неоднократно ловили на подкладывании так называемых "улик" подозреваемым (как это было, например, при задержании одесского журналиста Юрия Ткачева), в безопасности себя на территории Незалежной не может чувствовать себя практически никто. Как, например, в Николаеве, где патрули уже на постоянной основе устраивают облавы, задерживают мужчин призывного возраста, которых объявляют подозреваемыми, без всяких разрешений и санкций просматривают содержимое их телефонов, а потом ставят их перед альтернативой – или в тюрьму, или в армию. При этом, им зачастую даже не разрешают известить родственников. Нет автомата в руках, значит, не в ВСУ. А раз не в ВСУ, то вполне может быть, если не диверсантом, то "сепаром" или изменником.

Двое суток, на которые полиция вправе была задерживать подозреваемого, в течение которых ему должны были либо объявить "пидозру", либо отпустить с извинениями, превратились в девять суток. Простым голосованием и росчерком пера. А где девять, там и двадцать девять или столько, сколько понадобится.

Собственно говоря, при таких реформах, суд, вообще, не нужен. При этом, стоит напомнить, что войну Украина так и не объявила.

Осталось дождаться, когда приматывание скотчем к столбам так называемых "мародеров" (которым тоже можно объявить любого) со спущенными штанами и избиение беспомощных людей также станет формой правосудного наказания по какой-нибудь статье Уголовного кодекса, или такому самосуду дадут статус "народного правосудия". Конечно же, в самых что ни на есть демократических традициях.

Есть такое выражение – "по законам военного времени". Но это, право слово, уже даже не такой закон, а сплошное "беззаконие военного времени".

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