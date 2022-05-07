Клещи стали агрессивнее: В 2022 году зарегистрировано вдвое больше покусанных жителей России

В этом году активность членистоногих началась раньше обычного Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор предупреждает: в майские выходные традиционно растет число покусанных клещами. В этом году активность членистоногих началась раньше обычного: по данным на конец апреля по всей России к медикам уже обратились больше 13 тысяч человек. Из них почти пять тысяч — дети. В прошлом году в это время было зарегистрировано всего 7,5 тысяч укусов.

И это только официальная информация. Кто-то предпочитает снять клеща и не относить его на исследование. А зря — у двух человек уже диагностирован клещевой вирусный энцефалит. А это опасное заболевание. И главная защита от него — прививка. В областях, где распространен клещевой энцефалит, эта прививка обязательна.

Больше всего покусанных обращались в семи регионах: Свердловская область, Алтайский край, Кемеровская область, Тюменская область, Приморский край, Иркутская и Новосибирская области.

О том, как защититься от клещей, правильно снять, если паразит все же присосался, и как его хранить, мы писали. И не забывайте про репелленты и акарицидные средства, которые отпугивают клещей, если собираетесь выбраться на природу или на пикник в парк.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Роспотребнадзор отмечает, что в целом количество покусанных людей находится в пределах нормы. Ежегодно в аналогичный период регистрировалось от 6730 до 31479 обращений.

Чтобы снизить количество иксодовых клещей, которые переносят опасные заболевания, проводится обработка парков и территорий, где зарегистрировано большое число зараженных клещей. «За последние 7 лет объемы акарицидных обработок выросли на 26,5%. В 2022 году соответствующие мероприятия запланированы на площади 148677 га (в 2021 году – 126032 га)», — сообщает Роспотребнадзор.