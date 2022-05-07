Байден назвал помощь Украине контрпродуктивной и обвинил Пентагон

В Пентагоне, ЦРУ и управлении нацразвездки отказались комментировать состоявшуюся беседу с Байденом Фото: REUTERS

В пятницу, 6 мая, президент Джо Байден провел переговоры с высшим руководством разведки и обороны США. На повестке - обмен разведданными между США и Украиной, который был признан контрпродуктивным, пишет NBC News со ссылкой на двух анонимных представителей Белого дома.

В телефонному разговоре с директором ЦРУ Фильмом Бернсом, главой национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден потребовал, чтобы утечки секретной информации прекратились, поскольку они «отвлекают от нашей цели». Глава Белого дома имел в виду распространение сообщений в прессе, что Вашингтон оказывает разведывательную помощь Киеву.

В Пентагоне, ЦРУ и управлении нацразвездки отказались комментировать состоявшуюся беседу с Байденом.

Ранее американская пресса сообщила о том, что США предоставили данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до пожара на его борту. Также появилось сообщении, что передача разведданных Вашингтоном Киеву приводит к гибели российских военных. Некоторые представители Белого дома признаются, что публикация такой информации может привести к эскалации конфликта на Украине и могут снизить эффективность обмена разведданными между незалежной и США.

Несмотря на утечку в прессу, администрация Джо Байдена отрицает предоставление украинским властям информации о российских военных объектах и дислокации отдельных подразделений.

- Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определению целей украинскими военными, - заявил во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь даже заметил, что украинская сторона осведомлена на данный момент больше, чем американская и может самостоятельно заниматься сбором необходимой информации.

Хотя еще 27 апреля стало известно, что власти США сняли ряд ограничений на передачу особых сведений Киеву. Это случилось сразу после обращения представителей Комитета по разведке палаты представителей Конгресса к администрации президента. По мнению конгрессменов, обмен разведданными способствует защите Украины и поможет ей «потенциально возвращать территории», где сейчас проходят боестолкновения.