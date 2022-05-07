Лучшим спортсменом среди военных мира стала российская сержант ВДВ

Помимо МОК и всякого рода "отраслевых" международных спортивных федераций в мире существует еще и весьма авторитетный Международный совет военного спорта (CISM), который регулярно проводит важнейшие международные спортивные мероприятия, включая Military World Games и World Military Cup (Всемирные военные игры). И, как выяснилось, эта структура не так подвержена демократической конъюнктуре, в отличие от структур, лицемерно заявлявших еще недавно, что "спорт вне политики".

В эти дни, с 1-го по 9-е мая в столице Перу Лиме проходит 77-я Генеральная Ассамблея Международного совета военного спорта. Раз в год делегации государств – членов Международного совета военного спорта - собираются вместе и принимают все ключевые решения по деятельности CISM.

Одним из таких решений было определение лучшего спортсмена года по итогам завершившегося 2021-го. И путем тайного голосования члены Совета директоров CISM решили выбрать победителем премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года» представительницу сборной Вооруженных Сил РФ. Завоевашую три золотых и две серебряных медали на 44-м чемпионате мира CISM по парашютному спорту сержанта ВДВ Владу Кривенко из Рязани.

Впрочем, только процедурой выборов победителей, работа форума не ограничилась. Было принято решение, что V зимние Всемирные военные игры, состоятся в 2025 году в Швейцарии. А вот VIII летние Всемирные военные игры, которые были ранее запланированы на 2023 год, перенесли на 2027-й.

А августе нынешнего года в Санкт-Петербурге должны пройти III Всемирные курсантские игры, открытие которых запланировано на 5-е августа. На данный момент свои предварительные заявки на участие в соревнованиях подали более 1000 спортсменов-курсантов из 17 стран. Срок приема окончательных заявок закончится 6 июня.

Руководитель российской делегации на форуме - член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман – и член делегации - начальник Центрального спортивного клуба Армии, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артем Громов_ заверили участников Ассамблеи, что все запланированные соревнования будут организованы на самом высоком уровне и пройдут без каких-либо осложнений.

Решение по поводу Влады Кривенко смотрится каким-то островком здравого смысла на фоне начавшихся разговоров в околоспортивной международной "общественности" о необходимости лишить олимпийских наград российских спортсменов, которые на стали посыпать голову пеплом и посылать проклятия в адрес международной политики России, в частности, какой ужас, даже поддержали российскую спецоперацию на Украине.

Вот уж действительно, есть еще спорт, который остается вне политики, просто спортом.