В Новой Зеландии найдена редкая «Библия прелюбодеев» XVII века

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В далеком 1631 году английские печатники Роберт Баркер и Мартин Лукас допустили роковую ошибку во время работы над библией. Печатая священное писание, они по ошибке пропустили отрицательную частицу «не» в одной из десяти заповедей. Так получился богохульный призыв - «прелюбодействуй».

Досадную ошибку заметили только через год. Она присутствовала почти в тысяче экземплярах. Отпечатанный тираж получил название «Библия грешников» или «Библия прелюбодеев».

Простить такое непреднамеренное богохульство не смог даже король Карл I. Печатники Баркер и Лукас представили перед судом, тот лишил их типографской лицензии и на каждого наложил непосильный штраф в размере 300 фунтов, который в итоге был отменен. Церковь принялась разыскивать греховные экземпляры и уничтожать. Сохранилось около 20 штук. Иногда печально знаменитое издание появляется на аукционах, всякий раз она производит фурор. Чаще всего его находят в Великобритании или США, но на сей раз находка случилась в Новой Зеландии, пишет The Guardian.

«Библия прелюбодеев» обнаружилась в семейном фонде Фила и Луизы Донниторн. Как она попала в страну, остается загадкой. Многие Библии содержат подробное описание родословных, место и даты рождения и смерти ее владельцев, то в этом экземпляре имя обладателя редкого издания указано неразборчиво.

Впервые о ее существовании узнали ученые из Кентерберийского университета Крайстчерча в 2018 году, но тогда они решили сохранить в тайне эту новость и дать спокойно специалистам поработать с редким изданием.

Книга находится в довольном плачевном состоянии: обложка отсутствует, водой повреждена часть страниц, а некоторые исчезли вовсе. Однако у нее есть уникальная особенность: это одна из редких копий, которая имеет более декоративные красные и черные чернила и является гораздо более полной версией, чем другие.

Реставратор Сара Эски законсервировала священное писание, обработав книгу специальными средствами и вернув ей обложку. Специалист подробно описала все особенности именно этой библии, дабы установить ее владельцев, где она хранилась прежде. Возможно этому помогут обнаруженные на книге человеческие волосы, текстильные волокна и следы растений.

Уже сейчас книга полностью оцифрована и в ближайшее время будет опубликована в интернете. Новость об обнаружении «Библии грешников» уже спровоцировала рост интереса к историям о том, как была допущена эта ошибка - был ли это преднамеренный акт конкурентов Баркера и Лукаса или всему виной отказ печатников от дополнительных работников, которые находили ошибки в отпечатанных текстах.