Немецкий производитель презервативов Vizit обанкротился из-за антироссийских санкций

Бренд Vizit прославился в России провокационной рекламой в соцсетях.

В Европе появились первые жертвы антироссийских санкций. Заявление о банкротстве подал крупнейший производитель презервативов из Германии CPR GmbH. Об этом сообщает немецкий еженедельный деловой журнал WirtschaftsWoche.

О том, что банкротство спровоцировали именно санкции против России, изданию рассказала временный управляющий Карина Шварц.

Предприятие из Нижней Саксонии производит более 200 млн презервативов в год и экспортирует их во многие страны. Проблемы у него, впрочем, были и раньше — спрос на «резинки» у европейцев падает. Два года назад компания уже чуть не стала банкротом, но выкарабкалась. Перед санкциями бизнес вновь шел на лад. Но примерно четверть продаж приходились на Россию.

Это, как утверждает Карина Шварц, по всей видимости, и погубило компанию. В связи с санкциями возникли проблемы с оплатой произведенного товара.

А теперь самое интересное. Если название немецкой компании вам, скорее всего, мало что говорит, то ее продукцию вы наверняка знаете. Это, в частности, презервативы Vizit, которые у нас продаются на кассе почти в любом супермаркете. Да, то самое «немецкое качество». Vizit прославился в России провокационной рекламой в соцсетях. Например, картинкой с изображением пачки презервативов и медицинской маски и подписью: «Изолируй зараженных в провинции Ган Дон». Так маркетологи бренда одними из первых отреагировали на пандемию коронавируса. Еще раньше скандал вызвал пост в группе Vizit во «ВКонтакте» с обвившейся вокруг упаковки «резинок» змеей и комментарием: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Девушки сильно обиделись. Но усилия рекламщиков не пропали даром — Vizit входит в тройку самых продаваемых в России марок презервативов.

А еще на том же немецком предприятии изготавливаются презервативы и смазки под брендом Sico.

И что теперь делать будем? Неужто наконец победим демографический кризис?

Пока об этом говорить явно рано. В продаже все еще есть и Vizit, и Sico. Durex тоже никуда не делся: британская компания Reckitt объявила, что сворачивает бизнес в России, но так просто его не бросит — продаст третьей стороне или российским сотрудникам. А аналитики онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru отмечают рост спроса на презервативы Viva и My size — в марте он увеличился на 60%. Ничего особенного, дело в экономии: эти марки в марте стоили в среднем 317 рублей (12 штук), а Durex (те же 12 штук) — 783 рубля.