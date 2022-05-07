Жительницу Германии посадили в тюрьму: она продырявила презервативы любовника, чтобы забеременеть

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Мечта стать матерью обернулась для 39-летней жительницы Германии реальным судебным сроком. Немка познакомилась в соцсетях с 42-летним бойфрендом еще в начале 2021 года. Любовники договорились, что обоих устраивают их спонтанные сексуальные встречи без особых обязательств перед друг другом. Однако со временем женщина поняла, что влюбилась и сильно привязалась к партнеру, но возлюбленный не оценил предложение перейти на новый уровень отношений.

То ли чтобы наверняка привязать к себе бойфренда, то ли лелея мечту о ребенке, немка как-то раз проткнула презерватив. Такие «диверсии» она начала проворачивать время от времени. Хоть ей и не удалось забеременеть на самом деле, женщина сообщила своему партнеру, что ждет от него малыша и призналась в порче средств защиты, пишет немецкое издание Neue Westfalische.

Бойфренд сразу отправился в полицию. Прокуратура оказалась в тупике, правоохранители не понимали, в чем обвинить женщину. Но потом нашли выход: против любовницы было возбуждено уголовное дело сначала по статье изнасилование, а затем оно было переквалифицировано на статью сексуальное домогательство.

В ходе следствия немка покаялась, что пыталась манипулировать возлюбленным. Теперь ее ждет шесть месяцев тюрьмы.

Уголовное дело против 39-летней немки возбудили после того, как в США был подан иск против мужчины, снявшего презерватив без согласия партнерши. Дело проходило в рамках гражданского правонарушения.