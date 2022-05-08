Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 мая 2022 года: боевики на «Азовстали» остались без «живого щита», а директор ЦРУ испугался утечек о сотрудничестве с Украиной

Военнослужащие ДНР на одной из улиц Мариуполя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕСПУБЛИКИ ДОНБАССА ПЕРЕШЛИ НА РОССИЙСКИЕ НОМЕРА

С 7-го мая оператор мобильной связи в республиках Донбасса "Феникс" перевел своих абонентов на российские номера. Вместе с кодом нумерации +38071 они получили российскую систему нумерации +7. О присвоении нового номера каждый абонент узнал из SMS-уведомления. Тарификация пока осталась прежней, и замена SIM-карты на данном этапе, как заверила компания –оператор, не потребуется.

ДЕВЯТЬ СУТОК, СЕРДЦЕ, ПОСТОЙ, НЕ ПРОСИ

На Украине изменили нормы Уголовно-процессуального кодекса. Теперь разрешается проводить следственные действия круглосуточно, обыскивать без понятых, приостанавливать следственные действия в отношении подозреваемого или обвиняемого, если его мобилизуют в армию. Но, самое интересное, срок задержания без объяснения причин увеличен с двух суток до девяти, а любая попытка узнать о судьбе своего родственника, пропавшего в армии в ходе боевых действий может стать поводом для возбуждения уголовного дела – "попытке раскрыть секретные данные".

Следующим логичным шагом в таком случае должно стать официальное внесение в Уголовный кодекс "народного правосудия" через разрешение привязывать подозреваемых к столбам, оголять их и избивать. Полка эта практика официально еще не узаконена.

СОВБЕЗ ПРОШЕЛ ЗА ДВЕ МИНУТЫ

"Чрезвычайно важное", как анонсировалось накануне, "заседание Совета Безопасности ООН по Украине" прошло в пятницу вечером в очень лаконичном формате. Члены Совбеза собрались, проголосовали за подготовленную резолюцию о необходимости переговорных усилий (она, в частности, гласила: "Совет безопасности выражает поддержку усилиям генсекретаря по поиску мирного решения"), "за все хорошее и против всего плохого" и разошлись под смешки самих же собравшихся. Поскольку ни одного оратора не записалось в выступающие. Все заседание Совбеза заняло 2 минуты. Ну очень важное…

ОДИННАДЦАТЬ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ УКРАИНСКОГО ПЛЕНА

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что одиннадцать российских моряков с сухогруза "Авангард", которых незаконно удерживали в порту Измаила, вернулись из украинского плена. По ее словам, "в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с семи российских судов. На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной".

Брать в плен безоружных гражданских и выставлять из мирных жителей "живой щит", как мы уже успели узнать, настоящая традиция "украинского лыцарства", которой они, как, например, нацисты из полка "Азов" стараются оставаться верными во все времена.

БАЙДЕН ПОДПИШЕТ ЛЕНД-ЛИЗ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как сообщила уходящая в отставку, но пока еще работающая пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, президент США Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9-го мая. В тот день, когда Россия и еще ряд стран отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Вряд ли эта дата выбрана случайно, скорее всего ее выбрали, вложив в этот момент глубокий символизм, стремясь нивелировать значение этой даты для нашей страны и остального мира.

Ну что же, администрации США в нынешних условиях осталось придумать какой-нибудь "праздник мировой демократии", назначив его на 22 июня.

ДИРЕКТО ЦРУ ИСПУГАЛСЯ УТЕЧЕК О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕГО ВЕДОМСТВА С КИЕВОМ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявило о "безответственности и рискованности" недавних утечек в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной.

Пентагон отреагировал практически мгновенно, заявив, что таких данных, равно как и о пребывании высокопоставленных российских военных в зоне СВО, не передавали и не передают.

- Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки, -заявил Бернс.

Правда, у американцев возник закономерный вопрос, как дальше будет обстоять с "утечками", если супруга нового пресс-секретаря белого дома (темнокожей лесбиянки) не кто-нибудь, а известная американская политическая журналистка.

НЕ ЖДИТЕ ШОЛЬЦА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приласил канцлера ФРГ Олафа Шольца приехать в Киев 9-го мая. По словам Зелденского. Он сделал это во время телефонного разговора 5 мая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которого они договорились "забыть" о предыдущем "разладе", когда Киев фактически объявил президента Германии персоной нон грата.

- Говоря об Олафе Шольце, он приглашен на Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это, - заявил Зеленский.

Правда, уже после этого посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал Шольца "обиженной ливерной колбасой". Это ли сыграло свою роль или какие другие обстоятельства, но в Берлине заявили, что ни 9-го мая, ни в ближайшее время Шольц приехать в гости к Зеленскому не сможет. И предложили довольствоваться визитом министра иностранных дел ФРГ.

ПОЛЯКИ – ЭТО ВАМ НЕ НОЖ В СПИНУ

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который является еще и членом украинской делегации на переговорах с Россией, живо отреагировал на новый пост Дмитрия Медведева. В нем зампред Совбеза России разъяснил захватнические планы Польши в отношении Западной Украины.

- Дух Жириновского вселился в Медведева и распространяет фейки о "имперских планах Польши", - написал Подоляк в своем аккаунте в Твиттере. – Цивилизованный мир устроен иначе. Польша отличный друг, союзник и партнер Украины. Варшава не вонзает нож в спину, как Москва, а протягивает руку помощи.

Нет, мы, конечно, понимаем все про польско-украинскую дружбу, вон и президент Польши давеча объявил, что между Украиной и Польшей не будет границы, то есть по факту они станут одной страной, но все же советуем Подоляку не расслабляться.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что на Украине украли поставленные Западом для ВСУ машины неотложной помощи, а во Львовской области неизвестные пытались продать бронежилеты и каски, полученные также от Запада.

Власти США, как сообщает Politico со ссылкой на источники, изучают возможности упрощения правил иммиграции для россиян, не согласных с политикой российских властей на фоне кризиса на Украине. Только бы не остановились на полпути.

Украина обратилась к организации "Врачи без границ" с просьбой помочь эвакуировать вооруженных боевиков нацистского полка "Азов" с завода "Азовсталь" в Мариуполе. А после видео, на котором "азовцы" питаются собачьим кормом, могли бы обратиться еще в фирму, производящую такой корм или, на худой конец, во всемирный фонд дикой природы.

В Минобороны РФ сообщили, что эвакуация гражданских с завода «Азовсталь» завершена. Это же подтвердила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. Таким образом "Азовцы" остались без своего "живого щита", которым они прикрывались от штурма и бомбардировок.