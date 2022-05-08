Герои спецоперации «Z»: майор Соловьев сумел разговорить украинского диверсанта

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что одерживают победы на Донбассе. Их наградные листы - свидетельство освобождения украинских земель от националистов, которые терроризируют мирных жителей Украины, Донбасса и России.

По последним данным Межведомственного координационного штаба России киевский режим провел очередную изощренную акцию в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. Такие были в ходу еще у Гитлера. В ходе провокации переодетые в российскую (в 1943 использовали советскую) форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценности, личные автомобили, а осмеливающимся защищать свое имущество стреляли из автоматов под ноги, подвергали физическому насилию. Иностранные и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку постановочных «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими, для последующего их опубликования в украинских и мировых СМИ. По подобному сценарию киевский режим собрался взорвать плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции и нанести ракетный удар «Точкой-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.

АРТДИВИЗИОН ВОЮЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ

Гвардии майор Денис Камалетдинов

«Гвардии майор Денис Камалетдинов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения вели ожесточенные бои с националистами, контролировавшими один из населенных пунктов. В боях за населенный пункт дивизион Дениса Камалетдинова точным огнем снижал боевой потенциал обороняющихся украинских радикалов. Силами артиллерийского дивизиона под командованием майора

Камалетдинова было уничтожено 2 танка, 2 артиллерийские батареи, 4 опорных пункта, пункт управления, 12 блокпостов, оборудованных боевиками на подступах к городу, 3 позиции вражеских корректировщиков огня.

Гвардии майор Денис Камалетдинов Фото: Минобороны РФ

Мужественные и самоотверженные действия майора Дениса Камалетдинова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали существенному урону боеготовность националистов, которые, поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и покинули населенный пункт. При этом за счет оперативной смены позиций, потерь в дивизионе майора Камалетдинова допущено не было. Продвигаясь дальше на позиции националистов Денис получил тяжелое ранение от разорвавшегося рядом боеприпаса, но несмотря на множественные повреждения, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить вверенным ему дивизионом».

РАЗГОВОРИЛ ДИВЕРСАНТА-РАЗВЕДЧИКА

Майор Денис Соловьев

«Ночью на одном из блокпостов на особо опасном участке заместитель командира полка, майор Денис Соловьев обнаружил и лично задержал диверсанта- разведчика из числа украинских националистов, осуществлявшего разведку местности с использованием прибора ночного видения. В ходе первичного допроса, проведенного майором Соловьевым, задержанный националист выдал сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно- диверсионной группы неонацистов, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Благодаря оперативно добытым Денисом Соловьевым сведениям силами российских спецподразделений была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа боевиков численностью более 15 человек. Мужественные действия Дениса Соловьева позволили избежать диверсионной деятельности, направленной против российских войск».

Майор Денис Соловьев Фото: Минобороны РФ

НАВЯЗАЛ ВРАГУ БОЙ В ЛЕСУ

Подполковник Кирилл Давыдов

«Артиллерийский дивизион подполковника Давыдова прикрывал артиллерийским огнем выход пункта управления бригады, часть мотострелковых и танковых подразделений бригады из заданного района. Смена позиции пункта управления проходила в условиях

шквального огня вражеской артиллерии. Боевики, теряя личный состав и военную технику в результате огня артиллеристов под командованием Кирилла Давыдова, сосредоточили весь свой огневой потенциал на нем. В результате того, что основные силы противник направил на уничтожение артиллерии, бригада смогла выйти из-под вражеского огня без потерь.

Подполковник Кирилл Давыдов Фото: Минобороны РФ

После того, как националисты отрезали дивизион подполковника Давыдова от основных сил, Кирилл принял решение выдвигаться дивизионом с боями единственным возможным путем через близлежащий лес, ведя огонь по противнику. В результате мужественных и самоотверженных действий подполковника Давыдова атака националистов на бригаду оказалась безрезультатной, при этом потеряв большое количество живой жилы и военной техники националисты были вынуждены отказаться от дальнейшего наступления».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Комитета Совета Федерации Виктор Бондарев и заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш вручили награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции

Они посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где встретились с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении.

В мероприятии принял участие советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.

Накануне Дня Победы по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды – медали «За отвагу», Суворова и медаль Жукова.