Мэрия Венеции запрещает свободный въезд туристам

Свое решение власти Италии объясняют желанием упорядочить туристический поток в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Венеции объявила, что с 1 июля 2022 года меняет правила для туристов, желающих посетить город: с этой даты пускать путешественников будут только по предварительно оформленным электронным пропускам.

Для получения заветного QR-кода, дающего право попутешествовать по знаменитым венецианским каналам, туристам необходимо зарегистрироваться на специальной платформе либо в мобильном приложении.

Свое решение власти Италии объясняют желанием упорядочить туристический поток в городе.

Система, вступающая в действие с июля, не недавнее изобретение – решение о предварительной регистрации было принято еще 2019 году. Тогда же было решено ввести налог на пребывание в Венеции в размере от 3 до 10 евро (примерно 210-700 рублей) в зависимости от сезона.

Вместе с тем, пока речь идет лишь о регистрации – введение налога отложено на следующий год.

Дополнительные средства, которые получит казна Венеции после введения дополнительных сборов, планируют направить на поддержания порядка и чистоты в городе.

– Я благодарю тех, кто поможет сохранять чистоту и сделает жизнь горожан более комфортной, – заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

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