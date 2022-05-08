Стало известно, какие страны тратят на оружие больше всех в мире

Мировые военные расходы за семь лет увеличились до рекордных 2 триллионов и 113 миллиардов долларов. США по-прежнему тратят больше всех Фото: REUTERS

Эксперты Международного института исследований проблем мира из Швеции сообщили, что мировые военные расходы в 2021 году впервые превысили 2 триллиона долларов.

Согласно отчету, больше всех на оружие тратят США.

- Мировые военные расходы за семь лет увеличились до рекордных 2 триллионов и 113 миллиардов долларов, - говорится в документе. - Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. США по-прежнему лидируют, затем идут Китай, Индия и Великобритания.

Россия в этом списке - на пятом месте.

- В общей сложности расходы на оружие составляют 2,2% мирового богатства. Эту колоссальную цифру составляют: закупки вооружения, траты на его разработку, а также жалованье военнослужащим, - сообщил французский журналист Жан-Поль Чапел, ознакомившийся с текстом доклада.

Одним из катализаторов этого процесса эксперты называют желание КНР усилить свое влияние в Китайском море, что вынуждает Индию, Японию и Австралию постоянно пересматривать свои военные бюджеты в сторону увеличения.