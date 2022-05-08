В сеть слили кадры «Аватара-2». На нем разглядели взрослую беременную Нейтири и представителей подводной расы

Новая картина Джеймса Кэмерона будет посвящена событиям через десять с лишним лет после действия «Аватара»

В интернете появились новые кадры из продолжения «Аватара». Их опубликовал в твиттере паблик RBK News.

Новая картина Джеймса Кэмерона, снявшего первую часть франшизы, будет посвящена событиям через десять с лишним лет после действия «Аватара». Судя по всему, сюжет развернется на покрытой водой планете, отсюда и название проекта «Аватар: Путь воды».

Фанаты тут же принялись декодировать каждый кадр, поверив в их достоверность.

Во-первых, у главных героев подросли дети: вместе с Джейком Салли и Нейтири будут расти старший сын Нетейам, младший Ло’ак и дочь Тукт.

Во-вторых, на некоторых кадрах видно появление нового вида персонажей — в воде, где один из героев рукой создает связь с неким подобием кита. Это дало основания предположить, что в картине будет действовать новая раса персонажей, подводная.

В-третьих, на кадрах разглядели и взрослую смертоносную наездницу икранов Нейтири, которая, судя по животу, беременна четвертым ребенком.

Премьера картины запланирована на 16 сентября.

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