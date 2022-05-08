Экономим грамотно: Где сейчас искать скидки, акции и самые выгодные цены

Чтобы отбить растущую инфляцию, все способы подходят Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Навыки экономии пригодятся всегда. А уж в кризис - особенно. Но одно дело сравнивать цены на сахар в разных магазинах, чтобы выгадать 5 рублей на килограмм. И совсем другое - использовать системный подход. Тогда получится экономить больше и не тратить много времени на поиск выгодных предложений.

№ 1 Сравнивайте цены

Это раньше нужно было обходить разные магазины, чтобы найти, где товар дешевле всего. Сейчас все гораздо проще. Загружаете одно из приложений, которое сравнивает стоимость товаров в разных магазинах, - и идете туда, где выгоднее всего.

К примеру, если речь о продуктах питания, можно скачать приложение «Едадил». Там можно посмотреть, какие скидки на товары предлагают разные сцпермаркеты. К примеру, если вы покупаете что-то в больших объемах и часто, выгоднее будет свериться с приложением. Цены в магазинах меняются. Возможно, на ваш любимый товар будет скидка, и его можно будет приобрести не в магазине у дома, а в соседнем районе. При нынешнем развитии систем доставки (см. следующий пункт) это не вызовет больших проблем. А сэкономите прилично.

№ 2 Заказывайте доставку

Многие магазины во время пандемии наладили сервисы заказа товаров и продуктов онлайн. Скачиваете приложение конкретного магазина, набираете полную онлайн-корзину и заказываете доставку до двери. Чаще всего эту услуга уже входит в стоимость, либо есть сумма минимального заказа, при котором товары привезут бесплатно. Значит, на этом можно сэкономить свое время. А оно, как известно, - тоже деньги.

Чтобы оценить экономию в деньгах, эксперты предлагают такой способ. Посчитайте, сколько вы зарабатываете в час, и сколько времени потратите, чтобы доехать до супермаркета, выбрать нужные продукты и приехать обратно. Умножьте сумму на часы. Вот именно столько у вас и получится сэкономить при заказе доставки. Расчет, конечно, условный. Он не учитывает нюансы. Например, что помидоры вы хотите выбирать сами. Но для общего понимания пригодится.

Многие магазины во время пандемии наладили сервисы заказа товаров и продуктов онлайн Фото: Shutterstock

№ 3 Используйте рассрочку

Если можно заплатить за товар не сразу, а попозже, - это отличный способ сэкономить. В начале марта многие магазины отменили такую возможность. Но сейчас, видя, что инфляция не такая большая, стали возвращать эту опцию, чтобы стимулировать спрос. А мы этим можем с выгодой для себя воспользоваться.

Простой пример. Вы хотите купить холодильник за 50 тысяч рублей, и эти деньги у вас есть. В нынешних условиях логичнее не платить сразу всю сумму, а оформить беспроцентную рассрочку. Свободные деньги пусть полежат на вкладе под 15% годовых. Пока банки дают привлекательные ставки, такая стратегия будет наиболее оптимальной.

При этом даже недорогие товары можно взять в рассрочку. Ее можно оформить в большинстве интернет-магазинов. Система работает так. Вы находите товар, добавляете его в корзину и оформляете оплату частями. С вашей карты сразу спишется первый платеж, товар доставляют. И уже после этого каждые две недели или раз в месяц - оставшиеся суммы. Главное - каждый раз внимательно читайте условия рассрочки.

Если можно заплатить за товар не сразу, а попозже, - это отличный способ сэкономить Фото: Иван МАКЕЕВ

№ 4 Добавляйте в «Избранное»

Неправильное потребление: видите скидку - покупаете товар. Правильное потребление: выбираете товар - ждете скидку. В первом случае велик риск, что, соблазнившись выгодным предложением, вы купите что-нибудь ненужное. Во втором случае есть риск пропустить скидку. Но его можно снизить.

Если вы хотите приобрести определенный товар, найдите его на доступных для продажи площадках. Посмотрите и запомните цену. Тогда у вас будет точка отсчета для понимания будущей выгоды. Добавьте товар в «Избранное» или «Список покупок» в нескольких интернет-магазинах. Многие сайты и мобильные приложения присылают пуш-уведомления о будущих акциях или скидках на товары, которые у вас добавлены в такие списки. Если покупка не горит, сможете подождать более выгодного предложения.

КСТАТИ

Подписная кампания

Это раньше подписка ассоциировалась с газетами да журналами. Платишь на три месяца или полгода вперед - и получаешь периодические издания строго по графику в свой почтовый ящик.

Сейчас под словом «подписка», особенно если речь про онлайн, понимается немного другой механизм. И он позволяет неплохо сэкономить — не только время, но и деньги.

Некоторые крупные компании и банки активно развивают собственные экосистемы. Это значит, что они собирают под своим крылом разносторонние бизнесы. Доставка, такси, каршеринг, онлайн-кинотеатры и многое другое. Можно пользоваться этими сервисами по отдельности, а можно приобрести подписку на все и сразу. Обычно так получается дешевле.

- Механика работы у всех подписочных сервисов примерно одинаковая: вы платите фиксированную сумму в месяц или сразу на год вперед за набор преимуществ и предложений от бренда и партнеров. Подписка обычно дает доступ к контенту (кино, сериалам и музыке), а также может предоставлять кешбэк, скидки и специальные условия пользования сервисами. Кешбэк, в свою очередь дает возможность частично или даже полностью оплачивать стоимость товаров и услуг, а также копить баллы с покупок, чтобы потом тратить их на новые заказы и услуги. С помощью подписок вы можете найти для себя более выгодное предложение в сравнении с конкурентами и приобрести необходимый товар с выгодой даже во время повышения цен, – объясняет Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса.

У каждой крупной компании, развивающей экосистему, есть свои сервисы. При выборе конкретной подписки нужно понять, чем именно вы чаще всего пользуетесь. И покупать ту подписку, которая принесет вам больше всего выгод. Чтобы не получилось как с покупкой абонемента в фитнес. Оплатили безлимитное посещение на целый год, а ходите раз в месяц только на беговую дорожку.

А еще лучше - дождаться скидки на саму подписку. Несколько раз в год компании проводят маркетинговые акции. В это время можно купить подписку с хорошей скидкой и дополнительно сэкономить.

ПЛАСТИК В ПОМОЩЬ

Зарабатывайте на банковской карте

Чтобы отбить растущую инфляцию, все способы подходят. Сейчас выгоднее экономить деньги и зарабатывать на процентах по вкладам (банки дают в среднем 15-17 процентов годовых). И при этом пользоваться теми бесплатными услугами, которые предлагают банки.

1. Льготный период

Этой схемой лично я пользуюсь уже который год. Ее суть в следующем. Оформляете кредитную карту и пользуетесь ей в рамках льготного периода. Обычно он составляет от 60 до 120 дней. В это время деньгами банка можно пользоваться бесплатно. Если до истечения срока отдать весь долг сразу, никаких процентов платить не потребуется. Свободные деньги в это время можно держать на краткосрочном вкладе или накопительном счете. Получится, что деньги у банка вы возьмете бесплатно, а за свои получите от него проценты.

Главное - соблюдать простые правила. Во-первых, помнить про сроки и вовремя вносить минимальный платеж. Он идет в тело долга и составляет от 3 до 5% от долга. Во-вторых, держать себя в руках и не перебарщивать с тратами. Если не получится погасить задолженность до конца льготного периода, проценты банк начислит с первого дня. И тогда все усилия по экономии будут насмарку.

2. Кэшбек

Как правило, банки предлагают более выгодные условия по кредитным, а не по дебетовым картам. В том числе клиенты могут получить повышенный кэшбек, если расплачиваются картой в определенных магазинах. В некоторых банках эти условия зафиксированы на весь срок действия пластика. А в некоторых нужно каждый месяц выбирать приоритетные категории (АЗС, кафе, развлечения и т.д.). Вспомните, на что вы тратите больше всего денег. И выбирайте те условия, которые принесут вам максимальную выгоду.