Россия обновила рекорд по санкциям против нее

ЕС пока согласен вводить эмбарго на нефть только через 9 месяцев Фото: REUTERS

Это просто цифра дня – 10 128 санкций введено против России. Об этом сообщил спикер Госдумы в своем Телеграм-канале Вячеслав Володин. Отметив, что, по мнению президента США Джозефа Байдена альтернативой войне санкций с Россией может быть только Третья мировая война. Вопрос о мире, добрососедстве и сотрудничестве в голове "деда на перфокартах", как его называют уже не только в России, просто не возникает.

Но и с санкциями все для Запада обстоит не так просто. На этой неделе Евросоюз должен обсудить вопрос о вводе полного нефтяного эмбарго на российскую нефть. Самые принципиальные враги нашей страны, готовые воевать до последнего украинца, педалируют еще и тему о полном эмбарго на газ, но тут даже лояльные к Брюсселю страны начинают взбрыкивать и лягаться, как лошадь в стойле от надоедливого слепня.

Да и с эмбарго на нефть процесс, заявленный европейскими властями, далек от завершения. Венгрия просто выступила против, опровергнув сведения, будто бы Будапешт отозвал свое вето на эти санкции. Словакия, Болгария и еще некоторые государства Европы заявили о необходимости переходного периода, запросив для себя временной отрезок не менее, чем в 2-3 года.

- Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям, - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони и постарался сохранить оптимизм на лице. - Это решение, конечно же. будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской.

Это, как говорится, будем посмотреть.

Примечательно, что немцы уже стали всерьез огрызаться на украинские требования прекратить покупать газ у России.

- Давайте скажем прямо. Каждый день российский газ идёт по украинским трубам. Каждый день российский газ подаётся на Украину. Так что Украина тоже не отключила российскую трубу, через которую получает российский газ, - заявил Вольфганг Шмидт, руководитель Федеральной канцелярии в кабинете Олафа Шольца. Действительно, если Украина настолько против, могла бы просто перекрыть вентиль на трубе на границе с Россией. Или, если украинцы захотели бы схитрить, на своих западных границах. Понятно, что в этом случае Берлину пришлось бы срочно открывать "Северный поток – 2" и кланяться Москве в ножки. Да и канал снабжения самой Украины газом накрылся бы медным тазом.

ЕС пока согласен вводить эмбарго на нефть только через 9 месяцев – стандартный срок вынашивания человеческого ребенка от зачатия до рождения. Как там оно получится, пока неясно, но если Евросоюз не абортирует свои санкции, то "ребеночек появится крайне уродливый и вряд ли жизнеспособный".

Во всяком случае, не где-нибудь, а уже в форпосте антироссийских санкций Великобритании облеченные властью и полномочиями функционеры предупреждают – эмбарго Евросоюза на поставки российских энергоносителей приведёт к росту инфляции в Великобритании даже выше 40-летнего рекорда, которого она уже достигла.

Такой прогноз обосновал главный экономист Банка Англии Хью Пилл в интервью агентству "Блумберг". В таком случае, подчеркнул он, инфляция в 10,2%, которая накопится в Великобритании к октябрю не станет непреодолимым барьером, а может пойти и дальше, "если мы увидим эмбарго на российские газ и нефть".

Еще недавно мы отмечали 9 тысяч с хвостиком санкций, введенных против России, как абсолютный рекорд. И вот достигнут и преодолен новый рубеж. И трудно на глазок определить, насколько изменилась наша жизнь и изменилась ли за этот период, в отличие, например, от той же Европы и тех же США.

Как подчеркнул все тот же Володин, "все, что нас не убивает, делает сильнее". Можно, конечно, делаться сильнее и иными способами. Но нам, похоже, просто не оставили выбора пути.