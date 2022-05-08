Вернутся ли в Россию Алла Пугачева и Максим Галкин: прогноз нумеролога

По словам нумеролога, также как и Пугачева, Максим Галкин - энергетический вампир Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Главная пара шоу-бизнеса третий месяц находится в Израиле и, похоже, с каждым днем все дальше от возвращения в Россию: Максим Галкин готовится к туру по земле обетованной, детей устраивают в местную школу – в общем, обживаются. О дальнейших планах супруги не распространяются, лишь однажды в самом начале Алла Борисовна категорично опровергла эмиграцию. Так что ждет Пугачеву и Галкина? Вернутся ли он в свой замок в деревне Грязь или так и останутся в солнечной Кесарии? Об этом сайт kp.ru спросил звездного нумеролога Клару Кузденбаеву, к которой за прогнозами обращаются Любовь Успенская, Надежда Бабкина, Ирина Дубцова и другие звезды.

- Когда говорят, что у Пугачевой громадная энергия, это не совсем верно: дело не в энергии, а в том, что у нее ярко выражен так называемый «третий глаз», - сразу отметила Клара Кузденбаева. - Алла Борисовна обладает гипнотическими способностями – этим и примечательна ее программа: гипнотическим голосом, который завораживает и может воздействовать на слушателя. Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года: эта дата в нумерологии называется «день интереса к человеку». Она носитель знака власти и знака миротворца. Линия самореализации очень выражена, с самооценкой все в порядке. Но Пугачева относится к тому типу людей, которые забирают энергию – она энергетический вампир. Поэтому в течение дня могут проявляться перепады настроения, даже деспотизм, депрессия. У нее выраженные аналитические способности, обостренное чувство справедливости, но иногда может накручивать и делать из мухи слона. Она душевный, сердечный человек, большая труженица, но в программе Пугачевой нет женского счастья.

Нумеролог Клара Кузденбаева Фото: Личный Архив

По словам нумеролога, после дня рождения в апреле у Примадонны начался год спада.

- У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода, - предупредила эксперт. - Это тяжелый год, он проходит в большом минусе, и это может коснуться всех сфер жизни. Алле Борисовне нужно быть очень внимательной к своему здоровью.

А кроме того, в минусе сейчас находится и Максим Галкин: его спад закончится с началом нового года жизни 18 июня.

- После дня рождения у него наступает год десятки: это год успеха, славы, популярности. У Галкина сбудутся все мечты. Поэтому сегодняшняя непростая ситуация для него проходящая, буквально через месяц все начнет налаживаться. Его ждёт новый виток в карьере и в Россию Максим точно не вернётся. Пугачева - возможно, она под вопросом, - продолжает Клара Кузденбаева. – Также надо отметить, что Максим Галкин родился 18 июня 1976 года – это «день финансового благополучия». В его программе есть «тысячный знак»: Максим относится к той категории людей, которым среднего пути не дано. Поэтому он должен всегда стремиться к росту. Из отрицательных качеств этого знака – гордыня, категоричность, амбициозность. Гордыню ему нужно усмирять, чувства превосходства быть не должно, иначе судьба будет приземлять болезнями и крахом в карьере.

По словам нумеролога, также как и Пугачева, Максим Галкин - энергетический вампир. Но его характер в быту куда тяжелее, чем у супруги, и с годами только портится. При этом семья держится во многом благодаря Алле Борисовне: только она способна выдержать несносный характер мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит сейчас замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой: Брошенный особняк на миллиард упал в цене в пять раз

Опубликованы фото замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой (подробнее)

Неизлечимо больной внук Пугачевой угодил в крупный скандал с замком Галкина

Никита Пресняков выступил с заявлением (подробнее)